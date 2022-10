Triển lãm tranh góp quỹ "Gieo nhà gặt nhà"

“Xuôi dòng sông Thu” là tên gọi một triển lãm trực tuyến do các họa sĩ chuyên nghiệp trong cả nước tổ chức, khai mạc hôm nay 14/10. Thông qua mạng xã hội Facebook, cuộc triển lãm kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật và thực hiện gây quỹ xây nhà cho người nghèo của Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Quỹ “Gieo nhà gặt nhà” đã hỗ trợ nhiều gia đình nghèo tại Quảng Nam xây dựng căn nhà mới qua các triển lãm tranh từ thiện trực tuyến trước đây. Ảnh: T.T

Triển lãm gây quỹ

Họa sĩ Ngô Trần Vũ - người khởi xướng triển lãm “Xuôi dòng sông Thu” năm 2022, cũng là nhà sáng lập quỹ “Gieo nhà gặt nhà”, cho biết, đây là triển lãm thứ hai trong năm do các họa sĩ chung tay thực hiện.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam một cuộc thưởng lãm tranh trực tuyến mãn nhãn. Với những tác phẩm được tuyển chọn do các họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thể hiện. Thông qua triển lãm, nhà sưu tập tranh có thể tìm hiểu thêm các họa sĩ tài năng, hình thành nhu cầu sưu tầm tranh và góp phần phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam” - họa sĩ Ngô Trần Vũ chia sẻ.

Triển lãm “Xuôi dòng sông Thu” do Quỹ “Gieo nhà gặt nhà” (họa sĩ Ngô Trần Vũ sáng lập từ năm 2018) tổ chức, lấy cảm hứng từ dòng sông Thu Bồn - dòng sông trọng yếu cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống văn hóa của người dân tỉnh Quảng Nam. Đây là cuộc trưng bày thưởng lãm tranh online với số lượng tranh khá nhiều, đa dạng về chất liệu và phong cách, từ hiện thực đến ấn tượng, biểu hiện, trừu tượng… Mỗi bức tranh được bán ở triển lãm có mức đóng góp 50 - 100% để gây quỹ, tùy quyết định của mỗi họa sĩ hoặc nhà sưu tập.

Thông qua trang Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All About Art And Artists, với gần 160 nghìn thành viên và Facebook cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ, “Xuôi dòng sông Thu” đặt mục tiêu vận động 500 triệu đồng để gây quỹ xây nhà cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. Kinh phí này được trích từ 50% số tiền bán tranh qua 3 tuần.

Sẽ có gần 100 bức tranh của 70 họa sĩ thành danh, như Lưu Công Nhân, Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tuất, Hồ Hưng, Lê Thế Anh, Hùng Rô, Nguỵ Đình Hà, Trần Thảo Hiền, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Đức Huy… Những tác phẩm thể hiện trên nhiều chất liệu và phong cách khác nhau, từ màu nước, bột màu, acrylic, sơn dầu, sơn mài.

Hội tụ những sắc màu

Họa sĩ Ngô Trần Vũ cho biết, khá đặc biệt khi triển lãm lần này nhận được tác phẩm “Chân dung thiếu nữ” vẽ trên giấy dó của cố họa sĩ Lưu Công Nhân, do một nhà sưu tầm tặng gây quỹ. Họa sĩ Lưu Công Nhân (1931 - 2007) tốt nghiệp Trường Mỹ thuật khóa kháng chiến tại Việt Bắc (1950 - 1953), ông là một trong những học trò xuất sắc của danh họa Tô Ngọc Vân.

Ông chịu ảnh hưởng từ họa sĩ người Pháp - Auguste Renoir với quan niệm về phong cách biểu hiện, luôn đề cao nét tự nhiên, đặc biệt là vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ. Vẻ đẹp trong tranh Lưu Công Nhân luôn tổng hợp yếu tố duyên dáng với chất quê mùa, bình dị mộc mạc nhưng không kém phần hào hoa, sang trọng, hiện đại, dù là vẽ sơn dầu trên vải hay màu nước trên giấy.

Các tác phẩm tham gia triển lãm trực tuyến “Xuôi dòng sông Thu“. Ảnh: T.T

Nếu họa sĩ Bùi Văn Tuất mang đến chân dung “Em bé vùng cao” với tâm hồn trong trẻo từ những nét vẽ sơn dầu của hội họa Tây phương trên giấy dó truyền thống, chúng hòa vào nhau và xóa mờ ranh giới chất liệu Đông - Tây thì nữ họa sĩ Đặng Thị Thu An gửi gắm tác phẩm “Hai thiếu nữ bên hoa hải đường” với đường nét mềm mại đầy chất thơ.

Tranh của Thu An là mắt ngọc mày ngài cùng nét duyên của người con gái miền Trung trong tà áo dài đã được họa sĩ chắt lọc một cách tự nhiên thì tranh của Bùi Văn Tuất là những nét duyên của một em bé đáng yêu, ánh mắt trong veo như đang muốn cất tiếng nói về những hồn nhiên.

Các tác phẩm tham gia triển lãm trực tuyến “Xuôi dòng sông Thu“. Ảnh: T.T

Tham gia triển lãm có một họa sĩ người Quảng Nam đã thành danh với nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của mình là Bùi Tiến Tuấn. Bức tranh màu nước trên giấy dó với tên gọi “Dòng sông Thu” là một không gian với những mảng màu trừu tượng, hư hư thực thực vẽ nên con sông Thu Bồn huyền thoại. Công chúng sẽ hình dung phần nào đó “khúc ruột miền Trung” qua phác họa của Bùi Tiến Tuấn.

Ngoài ra, công chúng yêu nghệ thuật sẽ được thưởng lãm những sắc màu độc đáo với các chủ đề xoay quanh không gian truyền thống Việt Nam, từ chính những đứa con tinh thần của các họa sĩ thành danh. Những tên tuổi trong giới mỹ thuật đương đại của Việt Nam cùng chung tay để tạo nên sự kiện nghệ thuật mang tính nhân văn, xã hội cao như cuộc triển lãm “Xuôi dòng sông Thu” này. Triển lãm kéo dài đến 4/11.