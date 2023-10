Truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống ma túy cho học sinh Tiên Phước

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông hoàn thành tập huấn phòng chống ma túy

XUÂN MAI | 22/09/2023 - 14:56

(QNO) - Sau 1 tuần tập huấn, sáng nay 22/9, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông (Lào) bế giảng khóa tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sê Kông.