Từ 13-16/10, Quảng Nam có khả năng xảy ra đợt mưa lớn

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng phần phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ đêm 13/10 đến ngày 16/10 các địa phương trong tỉnh khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa ở vùng núi phía tây bắc của tỉnh phổ biến từ 150-250mm, vùng đồng bằng ven biển, trung du và vùng núi phía tây nam phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.



Dự báo mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối; gây ngập úng tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam, thị trấn Núi Thành. Mưa lớn có thể gây thiệt hại các công trình đang thi công, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.