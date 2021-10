Từ 16.10 đến 18.10, nhiều nơi trong tỉnh có mưa lớn

(QNO) - Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ 19 giờ ngày 15.10 đến 5 giờ sáng nay 16.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to.

Nhiều địa phương có mưa to như Điện Hồng (Điện Bàn) với lượng mưa đo được là 69mm, Sông Trà (Hiệp Đức) 62,6mm, Phước Hiệp (Phước Sơn) 57,2mm, Quế Phước (Nông Sơn) 56,2mm, Hương An (Quế Sơn) 50,4mm. Dự báo từ hôm nay đến 1 giờ ngày 18.10, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi hơn 350mm.



Hiện các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Đắk Mi 4 vận hành hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất.

Hôm qua 15.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông tin kịp thời để nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn...