Từ ngày 25 đến 27/11, chủ động ứng phó với mưa lớn

(QNO) - Chiều nay 23/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có công điện yêu cầu ứng phó với mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Một điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B (xã Trà Don, Nam Trà My) gây ách tắc lưu thông trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: C.T

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của phần phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa kết hợp hoạt động của trường gió Đông trên cao, nên từ ngày 25-27/11, các địa phương trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cường độ mưa to đến mưa rất to, tập trung chủ yếu từ chiều ngày 25 đến ngày 26/11.



Tổng lượng mưa phổ biến ở các địa phương vùng núi phía Tây Bắc tỉnh phổ biến từ 50 - 120mm, có nơi trên 150mm; vùng đồng bằng và vùng núi phía Tây Nam phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện văn bản của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về chủ động ứng phó với với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió gật mạnh, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động phương án đảm bảo an toàn người và tài sản khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên sông, suối, hồ chứa nước, nơi ngập sâu để chở người, hàng hóa khi có mưa lũ, các hồ thủy điện vận hành điều tiết. Chủ động triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương tập trung bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; bảo đảm an toàn hầm lò, khu khai thác khoáng sản; an toàn hồ đập thuỷ điện và hạ du, nhất là các thuỷ điện nhỏ.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Sở GT-VT chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông khu vực bị ngập sâu, chia cắt; chỉ đạo khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến thiên tai để chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.