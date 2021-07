Từ ngày 26.7, áp dụng Chỉ thị 16 đối với phường Tân An, Thanh Hà và một thôn của xã Cẩm Hà

* Cấp 2.000 bộ test nhanh cho Hội An và Điện Bàn khẩn trương truy vết dịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

(QNO) - Sáng nay 25.7, tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương của Hội An gồm phường Tân An, Thanh Hà và thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) từ 0 giờ ngày mai 26.7.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, từ đêm qua (24.7) đến nay đã phát hiện thêm 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, gồm 3 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 ở quán cà phê Bảo phát hiện hôm qua và 1 trường hợp khác chưa rõ nguồn lây.

Ngoài ra, sau khi khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lực lượng chức năng thành phố phát hiện thêm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 khác. Ngay trong đêm qua, Điện Bàn cũng đã khẩn trương lấy mẫu được 74 trường hợp liên quan đến ca bệnh tại Hội An và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Từ 12 giờ trưa nay, lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào TP.Hội An để yêu cầu người dân Hội An tạm thời không rời khỏi địa bàn thành phố nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các xã, phường cũng kiểm soát chặt các đường tiểu ngạch để hạn chế tối đa lượng người ra vào.

Phong tỏa quán cà phê có người nhiễm Covid-19 tại phường Tân An. Ảnh: Q.T

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai phường Tân An, Thanh Hà và thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) từ 0 giờ ngày mai 26.7, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn dân (bằng cách gộp đại diện hộ gia đình) tại các khu vực này. Các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố thực hiện theo Chỉ thị 15, trừ xã đảo Tân Hiệp thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông với sức chứa khoảng 400 chỗ được trưng dụng làm khu cách ly tập trung dự phòng trường hợp F1 ở Hội An tăng nhanh trong những ngày tới. Các địa phương khẩn trương lập danh sách lấy mẫu toàn bộ người về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ trưa 20.7 đến ngày 22.7. Ban Quản lý Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) khẩn trương nâng mức chống dịch lên cao nhất, chuẩn bị kịch bản “3 tại chỗ”, thậm chí là “4 tại chỗ” để đảm bảo sản xuất an toàn trong trường hợp dịch bệnh lây lan phức tạp hơn trong cộng đồng.

Ngành y tế đồng ý cấp 2.000 bộ test nhanh cho Hội An và Điện Bàn khẩn trương truy vết dịch. Đồng chí Trần Văn Tân giao Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam hỗ trợ Hội An tối đa nhân lực khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh.