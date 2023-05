Từ nguồn vốn vay chính sách ở khu vực miền núi, nhiều hộ dân Bắc Trà My mạnh dạn làm ăn thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá.

Mô hình nuôi heo đen khá hiệu quả của bà Đào Thị Thanh. Ảnh: D.L

Hộ gia đình bà Đinh Thị Xuân Lan và ông Nguyễn Văn Thành (thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, Bắc Trà My) trước năm 2020 là hộ nghèo, con còn nhỏ, lại không có sinh kế ổn định. Khi được tiếp cận với nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo, bà Lan đã được cán bộ phụ nữ thôn, xã tư vấn, hỗ trợ cách thức làm ăn.

Bà Lan nói: “Lúc trước không biết cách làm ăn, con nhỏ nữa, tôi ở nhà giữ con, chồng đi làm thuê được ngày mô hay ngày ấy, nên nghèo. Khi có chị em ở thôn, xã giúp thì tôi mới dám vay vốn hộ nghèo, rồi mua bò giống, trồng cỏ nuôi bò, với trồng keo nữa. Lúc đi làm thì tranh thủ trồng thêm cỏ, dắt 3 con bò thả trên núi. Năm 2020 tôi đăng ký thoát nghèo, rồi vay lại 50 triệu đồng vốn thoát nghèo của tỉnh, chừ trả nợ gần xong rồi. Nhà tôi cũng thoát nghèo rồi, lo làm để trả nợ vay thôi”.

Với gia đình bà Đào Thị Thanh, việc vay vốn sản xuất kinh doanh 50 triệu đồng ban đầu vào năm 2021 là nguồn lực lớn để bà nuôi heo đen bản địa. Heo đen bản địa có sức khỏe tốt, không bị bệnh nếu biết cách chăm sóc, phòng bệnh nên phát triển nhanh và hiệu quả cao. Hiện đàn heo của bà Thanh có 20 con vừa heo nái sinh sản, vừa heo con. Cả khu vườn rộng được bà rào lại bằng lưới B40 để nuôi heo, phần đất bên ngoài trồng cây ăn quả tạo bóng mát và cải tạo đất. Bà Thanh cho biết: “Mô hình nuôi heo đen bản địa của tôi cũng được nhiều bà con tới học hỏi. Đàn heo này tôi chuyên cung cấp giống để người dân mua về nuôi, nên bán heo con là chủ yếu, chưa có nhiều để bán thịt. Thị trường rất chuộng heo đen nên tôi nghĩ bà con có thể nuôi bán thịt cũng hiệu quả cao rồi”.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My, trong quý I năm 2023, doanh số cho vay toàn huyện đạt hơn 26,6 tỷ đồng, tổng dư nợ toàn huyện đạt hơn 503,1 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai ở Bắc Trà My đáp ứng được nhu cầu vốn vay của nhân dân để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Ông Trần Văn Quang - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My cho biết: “Bắc Trà My có 46/46 thôn, tổ dân phố đã tiếp cận được nguồn vốn chính sách. Chất lượng tín dụng được cải thiện, hộ vốn vay sử dụng vốn đúng mục đích.

Hơn 20.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ dân sinh như làm nhà, làm công trình nước sạch, tạo việc làm, vay vốn học tập...”.