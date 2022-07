Tuần lễ “đặc biệt” của những chiến sĩ nhí

(QNO) – Tạm rời xa vòng tay của ba mẹ 7 ngày để tham gia “Học kỳ quân đội” là trải nghiệm lý thú đối với các bạn trẻ. Những chiến sĩ nhí rèn luyện ý thức tự lập, tinh thần đồng đội và thấu hiểu hơn những gian khổ, hy sinh của những người lính ngày đêm bảo vệ bình yên cho đất nước.

88 chiến sĩ nhí tham gia chương trình Học kỳ quân đội 2022. Ảnh: H.Q

Những ngày tự lập

Chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2022 được tổ chức tại Sư đoàn 315 (xã Tam Nghĩa, Núi Thành), diễn ra từ ngày 10-17.7 do Trung tâm Huấn luyện Thanh thiếu niên miền Trung phối hợp Huyện đoàn Núi Thành và Sư đoàn 315 tổ chức.

Không còn ngủ “nướng”, hay được mẹ lên tận giường gọi dậy, em Huỳnh Ngọc Cường (11 tuổi, ở phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) tuần qua đã quen với tiếng kẻng báo thức vào lúc 5 giờ mỗi ngày vang lên trong doanh trại Sư đoàn 315.

Cường đang cùng 87 “đồng đội” khác tham gia một khóa học đặc biệt có tên gọi “Học kỳ quân đội”. Như một chiến sĩ thực thụ, Cường thức dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chân tập trung cùng tiểu đội để thực hiện bài thể dục buổi sáng. Vượt qua chút uể oải, khó chịu trong những ngày đầu, chiến sĩ nhí này cảm thấy ăn, ngủ, huấn luyện theo quân đội giúp mình tự lập và xây dựng thói quen tốt.

“Ở nhà em dậy rất muộn, sau đó cũng chỉ xem tivi, điện thoại. Vào môi trường quân đội này, ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa và dậy sớm thể dục, vui chơi đúng kế hoạch giúp em rèn luyện sức khỏe và tránh xa những điều vô bổ” – Cường nói.

Các chiến sĩ dậy sớm đúng giờ và tập thể dục buổi sáng. Ảnh: H.Q

Còn em Nguyễn Nhật Thiên An (12 tuổi, ở phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) tâm sự, đây là lần đầu tiên xa ba mẹ khoảng thời gian khá lâu và không có người thân nào khác bên cạnh. Lúc mới xếp vào tiểu đội, nhận phòng, làm quen môi trường sống mới, mọi thứ với An gần như xa lạ.

Tuy nhiên được tiểu đội trưởng, điều phối viên hướng dẫn cách xếp nội vụ, An dần hình thành thói quen sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp. Mỗi ngày, An biết tự rửa chén đũa, giặt quần áo cá nhân, vệ sinh giường chiếu… Cùng với đó, cô chiến sĩ nhí này cũng làm quen với nhiều bạn mới, cùng nhau sẻ chia công việc, nhiệm vụ hàng ngày và động viên nhau mỗi lúc nhớ nhà.

“Môi trường quân đội rèn cho em ý thức, trách nhiệm với việc mình đã và đang làm. Bản thân phải luôn tự giác hoàn thành phần việc, không ảnh hưởng đến tập thể chung. Sau khi rời Học kỳ quân đội, em về sẽ trưởng thành, biết phụ giúp ba mẹ một số công việc trong gia đình. Cảm ơn ba mẹ cho con tham gia chương trình ý nghĩa trong dịp hè này” – An cho biết.

Tham gia chương trình giúp các em tự lập, trưởng thành hơn. Ảnh: H.Q

Ông Võ Văn Cứ - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thanh thiếu niên miền Trung, Trưởng ban tổ chức Học kỳ quân đội 2022 đánh giá, dù chỉ làm quen với môi trường quân đội trong 7 ngày nhưng các học viên đã thích nghi tốt, tham gia các hoạt động nhiệt tình. Qua đó, các em đã tự trang bị cho bản thân những kỹ năng sống, tự tin, vượt qua áp lực cá nhân và trở thành con ngoan, trò giỏi sau khi rời Học kỳ quân đội.

Môi trường rèn luyện bổ ích

Góc sân, dưới những tán cây xanh trong khuôn viên Sư đoàn 315 không lúc nào vắng tiếng cười, tiếng hô vang nhiệt huyết của những chiến sĩ nhí. Từ thi điều lệnh, tháo lắp súng, các tư thế chiến đấu trên chiến trường cho đến các trò chơi tập thể, ai nấy cũng hăng hái tham gia, cổ vũ nồng nhiệt. Mồ hôi nhễ nhại, đôi má đỏ ửng vì tiết trời nắng gắt, em Nguyễn Hồng Ân (TP.Đà Nẵng) nói, việc vận động trên thao trường giúp em năng động, linh hoạt tay chân, thân thể khỏe mạnh hơn.

“Nhiều người thân trong gia đình em đã và đang là những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Trước đó, mọi người đã từng kể về nhiệm vụ của những người lính mỗi ngày nhưng em không thể hình dung ra mọi thứ lại vất vả đến vậy. Nhờ chương trình Học kỳ quân đội mà em hiểu hơn hy sinh thầm lặng của người lính đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Em sẽ ra sức học tập, rèn luyện để sau tham gia vào quân ngũ, góp sức cho quê hương, đất nước” – Ân chia sẻ.

Các chiến sĩ tham gia trò chơi nhiệt tình. Ảnh: H.Q

Đại úy Nguyễn Duy Lý – Trợ lý Công tác quần chúng - Phòng Chính trị, Sư đoàn 315 cho biết, các học viên tham gia chương trình Học kỳ quân đội đã được giáo dục về tính tổ chức, kỷ luật của môi trường quân đội; thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Cạnh đó, các em sẽ được học tập các kỹ năng cần thiết khi đi dã ngoại, biết cách mắc, tăng võng, tham quan bếp Hoàng Cầm… Qua đó giáo dục các em tình yêu nước, phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Chương trình Nhịp cầu chiến sĩ là sân chơi để các bạn nhỏ thể hiện tài năng hát, múa của mình. Ảnh: H.Q

Theo anh Dương Văn Bảo – Bí thư Huyện đoàn Núi Thành, ngoài các hoạt động thiết thực trong chương trình Học kỳ quân đội 2022 thì Huyện đoàn cũng phối hợp, tổ chức các chương trình giao lưu “Nhịp cầu chiến sĩ”, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích về đêm, giúp các em thư giản sau một ngày vất vả; đồng thời mở ra cơ hội cho các chiến sĩ nhí thể hiện những năng khiếu hát, múa và lưu lại những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè trong chương trình.

[Video] - Các chiến sĩ nhí tham gia các hoạt động nhiệt tình: