Tuần tra kiểm soát phương tiện tại cửa ngõ ra vào Quảng Nam

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 89 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại cuộc họp đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Quảng Nam và bàn biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia kiểm tra hiện trường vụ TNGT xảy ra trên đường Võ Chí Công (xã Tam Hiệp, Núi Thành) vào ngày 14/2/2023. Ảnh: T.C.T

Tại cuộc họp diễn ra ngày 27/2/2023, sau khi nghe Văn phòng Ban ATGT tỉnh báo cáo tình hình TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong 2 tháng đầu năm 2023 và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cùng ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu và kiến nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều nội dung quan trọng để kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Khẩn trương rà soát vị trí nguy cơ cao mất ATGT

Đối với Sở GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu ngành tổ chức kiểm tra, rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải do sở quản lý, cấp phép; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tăng cường quản lý, theo dõi thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để nhanh chóng phát hiện vi phạm và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Sở GTVT chỉ đạo các bến xe khách thực hiện nghiêm kiểm tra điều kiện phương tiện, lái xe trước khi xuất bến theo quy định; kiên quyết không cho xuất bến trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất cấm, phương tiện không đủ điều kiện, không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT tăng cường thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, công an các địa phương đẩy mạnh xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Khẩn trương rà soát vị trí có nguy cơ cao mất ATGT trên tất cả tuyến quốc lộ (QL), đường tỉnh, đường huyện; lập phương án đảm bảo ATGT, dự toán kinh phí từng giai đoạn theo thứ tự ưu tiên để báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện đối với các vị trí do sở quản lý; đồng thời có văn bản đề nghị triển khai biện pháp đảm bảm ATGT đối với vị trí do Bộ GTVT hoặc UBND cấp huyện quản lý.

Tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá tải trọng, quá khổ. Ảnh: T.C.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở GTVT Quảng Nam làm việc với sở GTVT các tỉnh có phương tiện, người điều khiển phương tiện thường xuyên có hành vi vi phạm trật tự ATGT hoặc gây TNGT trên địa bàn Quảng Nam để tăng cường trách nhiệm quản lý đối với phương tiện, người điều khiển do các sở GTVT địa phương đó cấp phép, quản lý.

Đánh giá vị trí giao cắt nguy hiểm giữa đường bộ và đường sắt, đặc biệt là lối đi tự mở qua đường sắt; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo ATGT tại những vị trí giao cắt này. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đường thủy nội địa, đặc biệt chú trọng các tuyến đường thủy nội địa có lưu lượng phương tiện hoạt động lớn, quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam và các chủ đầu tư dự án liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT trong công tác đảm bảo ATGT ngay từ khi đề xuất chủ trương đầu tư các tuyến đường, trong quá trình lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình được giao làm chủ đầu tư và các tuyến đường đang thi công chưa đưa vào khai thác, sử dụng.

Tăng cường kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Quảng Nam

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu triển khai nghiêm túc, kịp thời các chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, điều kiện kinh doanh vận tải theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra; xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Báo cáo kết quả điều tra, các kiến nghị, đề xuất (nếu có) cho Ủy ban ATGT quốc gia, các cơ quan chức năng liên quan, UBND tỉnh để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước, tránh để xảy ra các vụ TNGT tương tự.

Chỉ đạo cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện tại các cửa ngõ ra vào địa phận Quảng Nam từ các hướng Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum trong khung giờ khoảng từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hằng ngày để chấp hành các quy định về ATGT, phòng ngừa tai nạn.

Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống camera đảm bảo an ninh, ATGT do UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện; có phương án điều chỉnh vị trí lắp đặt các camera tại những nơi ít xảy ra mất an ninh, ATGT đến các vị trí thường xuyên mất an ninh, ATGT.



Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm ATGT trên đường thủy nội địa. Ảnh: T.C.T

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu chỉ đạo tăng cường kiểm tra các tuyến đường bộ do địa phương quản lý giao cắt với QL, đường tỉnh; chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ của Trung ương và của tỉnh xây dựng kế hoạch xử lý điểm tiềm ẩn nguy cơ cao TNGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT, tập trung tuyên truyền trong các trường học, khu vực tập trung đông dân cư. Thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT vào các giờ cao điểm tại trường học, chợ, bệnh viện nằm dọc các QL, tỉnh lộ có lưu lượng phương tiện qua lại lớn trong điều kiện chưa thể đầu tư xây dựng theo quy hoạch, di dời đến vị trí khác.

Quan tâm xử lý “điểm đen” TNGT

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiến nghị Ủy ban ATGT quốc gia rà soát, có ý kiến với các cơ quan Trung ương kiểm tra, nghiên cứu và kịp thời tham mưu điều chỉnh các nội dung quy định pháp luật về trật tự ATGT hiện còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Điển hình là các quy định về kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; phương tiện vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng; xe quá khổ, quá tải; trách nhiệm của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện; quy định về thời gian dừng, nghỉ của người điều khiển phương tiện, số lượng người điều khiển trên một phương tiện vận tải đường dài... Xây dựng cơ chế để chia sẻ, trao đổi thông tin quản lý giữa các lực lượng, các cấp từ Trung ương đến địa phương để kịp thời theo dõi, xử lý vi phạm.

Quảng Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT có kế hoạch nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn dài 39km (Duy Xuyên - Phú Ninh) chưa có làn xe thô sơ. Khi lập quy hoạch nâng cấp, mở rộng QL1, Bộ GTVT quan tâm, bố trí tuyến đường tránh qua các thị trấn tập trung dân cư đông như Hà Lam (Thăng Bình) và Nam Phước (Duy Xuyên), đồng thời mở rộng tuyến tránh qua thị xã Điện Bàn để đảm bảo ATGT và hiệu quả lâu dài của công trình.

Xem xét, thống nhất cho phép san lấp mặt bằng tạo các vịnh dừng xe, lối đi an toàn để đảm bảo ATGT khi trước nhiều trường học dọc tuyến QL1 nằm ở vị trí không có làn xe thô sơ, tập trung nhiều học sinh, phụ huynh trong thời gian đi học và ra về.

Bộ GTVT quan tâm, bố trí kinh phí để xử lý “điểm đen”, điểm nguy cơ cao mất ATGT trên QL do bộ quản lý. Chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác đầu tư sửa chữa tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn Quảng Nam để đảm bảo ATGT. Bởi hiện nay, tuyến cao tốc này chưa có vị trí dừng, nghỉ; nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp, bị sụt, lún; lan can, hàng rào bảo vệ nhiều đoạn bị hư hỏng để súc vật băng qua đường tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất ATGT.