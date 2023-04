Tuần tra lưu động xử lý vi phạm nồng độ cồn: Từng bước xây dựng văn hóa giao thông

(QNO) - Với tần suất ra quân kiểm soát liên tục và tổ chức tuần tra lưu động, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Với động thái quyết liệt, cứng rắn, tình trạng sử dụng nồng độ cồn tham gia giao thông bắt đầu có dấu hiệu giảm.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ tuần tra lưu động trên các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn. Ảnh: C.Q

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Tối 18/3, phóng viên Báo Quảng Nam theo chân tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ di chuyển liên tục qua nhiều tuyến đường trọng điểm, nơi tập trung đông quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thành phố như Bạch Đằng, Nguyễn Tất Thành, Hồ Nghinh, Lý Thường Kiệt...

Bốn cán bộ, chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động đi trên hai xe máy cùng với một xe tải thùng làm nhiệm vụ xử lý biên bản, tạm giữ phương tiện liên tục đảo khắp các tuyến phố. Động thái này tỏ ra khá hiệu quả trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Nhiều khách hàng sau khi sử dụng rượu bia trong các quán nhậu, nhà hàng, thay vì “liều lĩnh” điều khiển phương tiện đã cẩn thận gọi điện nhờ người thân đến đón hoặc đi taxi, xe ôm về nhà.

Kiểm tra, xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh: C.Q

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành tốt các quy định, đặc biệt là đối với các “ma men”. Khoảng 19 giờ 30, khi tuần tra dọc tuyến đường Bạch Đằng, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, quay đầu bỏ chạy vào phía đường bê tông thuộc khối phố Đoan Trai (phường Tân Thạnh).

Phát hiện dấu hiệu vi phạm, CSGT truy đuổi, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình giấy tờ và thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, thanh niên này có nồng độ cồn vượt quy định cho phép. CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm.

Trong quá trình lập biên bản xử lý vi phạm đối với trường hợp trên, CSGT phát hiện thêm hai trường hợp khác điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường bê tông có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra, hai người này viện lý do nhà gần, chỉ di chuyển trong xóm để tham dự một bữa tiệc và không nghĩ CSGT đi vào đường bê tông để xử lý. Cán bộ tổ tuần tra đã giải thích về các quy định, kế hoạch tuần tra kiểm soát và lập biên bản xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Một người vi phạm bị tạm giữ phương tiện sau khi có kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,29mg/lít khí thở. Ảnh: C.Q

Khoảng 20 giờ, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe một người đàn ông trung niên tại khu vực gần khách sạn Bàn Thạch. Người này “thật thà” khai nhận đi dự tiệc và có uống vài lon bia cùng bạn bè, nghĩ có thể điều khiển xe về nhà nên đã tự lái xe. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn khá cao, CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hướng dẫn thời gian, thủ tục cần thiết để người vi phạm đến giải quyết sau đó.

Trong quá trình tuần tra, CSGT cũng nhiều lần gặp các trường hợp cố tình quay đầu, tăng ga bỏ chạy vào các tuyến đường tắt, khu dân cư, gây khó cho việc tuần tra kiểm soát. Một số trường hợp CSGT đã tổ chức truy đuổi, nhưng do đối tượng lợi dụng đường ngang, ngõ tắt, đồng thời để tránh việc gây nguy hiểm cho người đi đường nên CSGT buộc phải dừng biện pháp nghiệp vụ này.

Kiểm tra, xử lý một trường hợp vi phạm với nồng độ cồn rất cao. Ảnh: C.Q

Xây dựng văn hóa giao thông

Một cán bộ CSGT cho hay, những ngày qua, lực lượng của Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ được huy động để tăng cường hiệu quả ra quân xử lý vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Các tổ tuần tra được bố trí cố định kết hợp tuần tra lưu động khắp các tuyến, vừa tăng hiệu quả tuyên truyền, vừa lập lại trật tự an toàn giao thông.

CSGT gặp nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, cố tình quay đầu bỏ chạy vào các tuyến đường tắt. Ảnh: C.Q

“Với việc xử lý mạnh tay, ráo riết và liên tục, chúng tôi mong rằng người dân có ý thức tốt hơn, chấp hành nghiêm quy định. Khi sử dụng rượu bia, tốt nhất là di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc nhờ người thân không sử dụng rượu bia chở về. Theo ghi nhận, từ khi tích cực ra quân kiểm soát, ý thức người dân được cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt là trong một tháng trở lại đây không xảy ra tai nạn giao thông, giảm 2 vụ, 2 người chết so với tháng liền kề trước đó. Đây là tín hiệu rất rõ rệt cho thấy vai trò của việc chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông” - cán bộ CSGT này cho hay.

CSGT tuần tra liên tục giúp tình trạng vi phạm nồng độ cồn giảm mạnh. Ảnh: C.Q

Đến khoảng gần 22 giờ, lực lượng CSGT TP.Tam Kỳ đã phát hiện, xử lý gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ các phương tiện đưa về cơ quan để xử lý theo đúng quy định. Theo CSGT, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì xuyên suốt, có thể tăng cường các tổ tuần tra cả vào đêm khuya để xử lý quyết liệt, mạnh mẽ các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

“Tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe bước đầu đã hạn chế song vẫn còn một bộ phận người dân chưa ý thức, chưa chấp hành. Việc xử lý của CSGT là nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng văn hóa giao thông, có trách nhiệm chung tay cùng xã hội phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do vi phạm nồng độ cồn gây ra. Việc này còn nhằm góp phần hình thành thói quen văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe” và từ đó lan tỏa trong xã hội” - Thiếu tá Nguyễn Đức Nhâm - Đội phó Đội CSGT - trật tự Công an TP.Tam Kỳ chia sẻ.

[VIDEO] - CSGT Công an TP.Tam Kỳ ra quân kiểm tra nồng độ cồn:

Your browser does not support the video tag.

Theo thống kê, từ 15/2 đến 15/3, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện và lập biên bản hơn 320 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền phạt hơn 820 triệu đồng; tạm giữ 186 phương tiện, tước giấy phép lái xe 114 trường hợp. Trong đó, đã xử lý 170 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm sử dụng ma túy, 13 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.