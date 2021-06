Tuổi trẻ VietABank chi nhánh Hội An hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

(QNO) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) chi nhánh Hội An phối hợp Chi đoàn Cục Quản lý thị trường Quảng Nam hỗ trợ tiêu thụ gần 500kg vải thiều cho nông dân tỉnh Bắc Giang.

Tuổi trẻ hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang. Ảnh: P.QUỐC

Trong đợt phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ, VietABank cũng đóng góp 3,5 tỷ đồng. VietABank đang miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 khi khách hàng giao dịch tại quầy hoặc trên Internet Banking, Mobile Banking. Ngoài ra, Công đoàn VietABank đang kêu gọi cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

VietABank chi nhánh Hội An hoạt động hơn 17 năm tại địa bàn Quảng Nam, với mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp tại các địa phương Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành... VietABank đang là thương hiệu uy tín, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tốt và được nhiều khách hàng tin dùng. Đây cũng là đơn vị rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội.