Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Thăm nạn nhân tai nạn giao thông tại Hội An, Núi Thành

CÔNG TÚ | 08/11/2023 - 16:53

(QNO) - Nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, ngày 8/11, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - ông Lê Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.