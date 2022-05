Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 120 cán bộ, hội viên phụ nữ

(QNO) - Sáng nay 5.5, hơn 120 cán bộ, hội viên hội phụ nữ xã Tiên An (Tiên Phước) đã tham gia buổi tuyên truyền an toàn giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phối hợp Hội LHPN tỉnh, Công an xã Tiên An tổ chức.

Nhiều hội viên hội phụ nữ xã Tiên An tham gia tương tác, trả lời các câu hỏi tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt

đã thông tin nhiều kiến thức quan trọng về an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Trong đó, tập trung vào các chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn cách thức đội mũ bảo hiểm an toàn; vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; các hành vi vi phạm về an toàn giao thông thường gặp đối với phụ nữ...

Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các hội viên tham gia buổi tuyên truyền.

Thông qua các phần tương tác sinh động, trực quan, hơn 30 mũ bảo hiểm đã được đơn vị trao tặng cho các chị em tham gia buổi tuyên truyền. Đơn vị cũng đã kết hợp phát nhiều tờ rơi tuyên truyền cho các thành viên tham gia.

Trước đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức 7 buổi tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại các địa bàn Tam Kỳ, Phú Ninh, Hội An, Hiệp Đức, Núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên, với hơn 1.000 hội viên tham gia, cấp phát hơn 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn.