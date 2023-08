Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 600 trại sinh phật tử

(QNO) - Sáng nay 12/8, tại chùa Đông Yên (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ), Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 600 phật tử.

Buổi tuyên truyền có sự tham dự của hơn 600 trại sinh tham gia khóa tu mùa hè. Ảnh: T.CÔNG

Buổi tuyên truyền được tổ chức nhân sự kiện khóa tu mùa hè "Vườn hoa Tuệ Giác 02" tại chùa Đông Yên. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ phổ biến những kiến thức trọng tâm về Luật Giao thông đường bộ, cung cấp thông tin tình hình tai nạn giao thông, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông.

Bằng phương pháp tuyên truyền trực quan sinh động, cán bộ tuyên truyền của Công an TP.Tam Kỳ đã trao đổi, thông tin các nội dung về an toàn giao thông gắn với thực tiễn của các trại sinh là thanh thiếu niên; phân tích những lỗi vi phạm phổ biến và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đến các phật tử. Ảnh: T.CÔNG

Thông qua buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến nghị trại sinh là phật tử tiếp tục lan tỏa nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong gia đình và cộng đồng phật giáo. Qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên là phật tử trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông văn minh, an toàn cho thanh thiếu niên là phật tử. Ảnh: T.CÔNG

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp do Công an tỉnh Quảng Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam ký kết về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2026.