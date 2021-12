Tuyên truyền về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ

(QNO) - Chiều 22.12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tuyến về an toàn giao thông cho hơn 450 cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở.

Tuyên truyền cách thức đội mũ bảo hiểm an toàn cho hội viên phụ nữ. Ảnh: CÔNG HOÀNG

Tuyên truyền viên của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã truyền đạt kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Trong đó tập trung vào các chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn cách thức đội mũ bảo hiểm an toàn; vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; các hành vi vi phạm về an toàn giao thông thường gặp đối với phụ nữ...

Trước đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cũng thường xuyên phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán chủ chốt của hội và hội viên.