UBND tỉnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023

(QNO) - Chiều nay 4/4, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023. Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: X.P

Buổi họp báo đã thông tin một số nét lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2023 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 1.100 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.221 tỷ đồng, đạt 23% dự toán và giảm 31% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 4.985 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Trong khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đạt được một số kết quả; hoạt động thương mại - dịch vụ tăng trưởng khởi sắc, đặc biệt là ngành du lịch phục hồi khá tốt.

Tại buổi họp báo, một số vấn đề được các phóng viên quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến việc chọn ngẫu nhiên để kiểm tra tài sản cán bộ; việc bán vé tham quan phố cổ Hội An; công tác quản lý và đấu giá mỏ cát; việc vận hành nhà máy Soda; vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Núi Thành… đã được đại diện các sở, ngành trả lời vụ thể.

Đối với vấn đề bán vé tham quan phố cổ Hội An, đại diện Sở Tài chính cho biết mức thu phí tham quan thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; còn đối tượng miễn, giảm do UBND TP.Hội An quyết định.

Liên quan trang trại của ông Lê Văn Ninh (Phú Ninh), đại diện Sở TN&MT thông tin UBND huyện Phú Ninh đã giao đất năm 2005. Hiện nay, sau khi báo chí phản ánh, trách nhiệm của huyện là rà soát, kiểm tra để có báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh xem xét.