UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12

(QNO) - Sáng nay 21.12, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

Tiếp công dân Trần Văn Sách bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: X.P

Từ điểm cầu TP.Hội An, ông Trần Văn Sách, trú phường Điện Nam Đông (Điện Bàn) kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét hoạt động đấu thầu gói thầu công viên tượng đài Cẩm Thanh (Hội An) và một số vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu, thi công các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; dự án nhà ở khu dân cư đường Điện Biên Phủ nối dài tại Hội An chậm triển khai.

Sau khi nghe ý kiến trả lời của đại diện TP.Hội An và sở, ngành của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết vừa qua UBND tỉnh đã làm việc với các địa phương để quán triệt công tác tổ chức đấu thầu theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến kiến nghị của công dân Trần Văn Sách, TP.Hội An và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết và trả lời cụ thể.