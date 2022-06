UBND xã Trà Tập dùng trụ sở nhà đa năng làm việc tạm thời

(QNO) - Chiều nay 30.6, tại cuộc họp với UBND huyện Nam Trà My, UBND xã Trà Tập kiến nghị UBND huyện Nam Trà My cho phép được sử dụng các nguồn dự phòng để sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng bị hư hỏng do vụ cháy để kịp thời xử lý công việc trong thời gian tới. Trước mắt UBND xã xin chuyển về nhà đa năng để làm việc tạm thời, chờ giải phóng mặt bằng để xây dựng trụ sở mới.

Xử lý sự cố cháy UBND xã Trà Tập.

Qua điều tra ban đầu nhận định, nguyên nhân hỏa hoạn do bị chập điện tại khu vực hội trường (nay được ngăn thành các ban chuyên môn, lưu trữ nhiều giấy tờ), sau đó lan qua các phòng làm việc khác. Qua thống kê, dù không có thiệt hại về người, nhưng nhiều hồ sơ chứng từ, tài liệu quan trọng bị lửa thiêu rụi.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan làm việc trên địa bàn huyện cần tập trung cảnh giác, rút kinh nghiệm sau vụ cháy, trước mắt phải ổn định tư tưởng để cán bộ tập trung làm việc trong tình hình mùa mưa bão đang gần kề.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực chữa cháy đêm 29.6

Bên cạnh đó, xã Trà Tập cần trang bị lại tài sản máy móc và những thứ cần thiết, nhất là thiết bị công nghệ thông văn phòng tin phục vụ cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới, thống kê cụ thể thiệt hại tài sản, quan trọng nhất là giấy tờ tài liệu, hồ sơ cán bộ công chức...

“Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là cán bộ xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an, Đoàn Thanh niên tham gia dọn dẹp hiện trường. Đồng thời chỉ đạo xã Trà Tập sớm giải phóng mặt bằng để xây dựng trụ sở mới” – ông Trần Duy Dũng nói thêm.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 22 giờ đêm 29.6, trụ sở UBND xã Trà Tập (Nam Trà My) bốc cháy dữ dội. Dù lực lượng chức năng và người dân ra sức chữa cháy, nhưng do đám cháy lớn, trụ sở có nhiều vật liệu bắt lửa nên ngọn lửa mới cơ bản được khống chế hơn 1 giờ đồng hồ sau đó.