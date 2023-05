Ủng hộ Quỹ vì người nghèo Bắc Trà My gần 50 triệu đồng

(QNO) - Sáng nay 12/5, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Bắc Trà My tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023.

Ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Bắc Trà My năm 2023. Ảnh: TÚ VÂN

Năm 2022, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Bắc Trà My vận động và tiếp nhận tổng số tiền hơn 357 triệu đồng. Cùng với nguồn điều chuyển của cấp trên, Bắc Trà My đã phân bổ xây dựng mới 9 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 156 trường hợp hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Quý I/2023, Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ Bắc Trà My xây dựng 24 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Hiện nay toàn huyện còn khoảng 900 nhà tạm, nhà bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, do đó rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, các cá nhân và cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã ủng hộ gần 50 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo.