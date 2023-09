Vận hành các hồ thủy điện ứng phó mưa lớn

Quảng Nam có mưa lớn từ ngày 25 - 27/9

AN BÌNH | 24/09/2023 - 11:48

(QNO) - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ ngày 25 - 27/9 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm 25 đến ngày 26/9.