Việc làm ấm lòng của Đội xe thiện nguyện xã Cẩm Thanh

(QNO) – Tình nguyện dùng ô tô chở miễn phí người trẻ, già yếu, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo đến những nơi cần đến là việc làm hằng ngày của các thành viên Đội xe thiện nguyện ở xã Cẩm Thanh (TP.Hội An).

Thành viên của đội xe thiện nguyện xã Cẩm Thanh. (Ảnh do Đội xe thiện nguyện cung cấp).

Ông Trần Ngộ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Cẩm Thanh cho biết, ban đầu các thành viên của đội xe hoạt động riêng lẻ, mang tính tự phát, chưa có tổ chức. Tháng 12.2020, Hội CTĐ đứng ra thành lập đội xe thiện nguyện. Từ 14 thành viên, đến nay đội xe đã tăng lên 18 người, độ tuổi từ 30 – 68 với 15 ô tô đưa đón.

Hơn một năm đi vào hoạt động, các thành viên của đội xe đã chở đi lẫn về hơn 100 trường hợp người già, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, neo đơn ở xã các Cẩm Thanh, Cẩm Hà (Hội An) và xã Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên) đến bệnh viện cấp cứu, chữa bệnh hoặc vào trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh để an dưỡng.

Các thành viên của đội xe đưa một cụ bà ở Duy Hải đi khám chữa bệnh. (Ảnh do đội xe thiện nguyện cung cấp).

Anh Phạm Mỹ (1984, thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh) – thành viên của đội xe chia sẻ, gia đình anh có chiếc xe ô tô 4 chỗ, mỗi khi đội xe cần chở người, bất kể ngày hay đêm anh luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Mọi chi phí đi lại, xăng cộ anh đều tự bỏ tiền cá nhân để lo liệu. “Tôi nghĩ mọi người như người thân trong gia đình, nên mỗi lần giúp đỡ họ đến những nơi cần đến, tôi thấy rất vui vvì giúp đỡ được mọi người.” – anh Mỹ chia sẻ.

Hiện nay, ngoài việc thường xuyên chở người già neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo đến nơi cần đến; hằng tháng các thành viên của đội xe còn đóng góp tiền gây quỹ; tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để mua lương thực, thực phẩm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hay lo bảo hiểm, viện phí, mai táng cho họ khi qua đời….

Mang yêu thương đến với người dân ở Trà Dơn, Nam Trà My. (Ảnh do đội xe thiện nguyện cung cấp).

Được biết, năm 2019 đội xe tình nguyện đã tặng hàng trăm suất quà cho người dân ở các huyện Tây Giang, Nam Trà My và tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hội An, họ tình nguyện nấu cơm, cháo, phát khẩu trang, nước khử khuẩn cho các khu cách ly… Để những gia đình thuộc diện nghèo ở xã Cẩm Thanh vượt khó vươn lên, đội xe còn trao bò sinh kế và ngày càng nhân rộng mô hình này.

Tặng quà cho một trẻ em bị khuyết tật. (Ảnh do đội xe thiện nguyện cung cấp).

Ông Lê Như Phong - đội phó Đội xe thiện nguyện xã Cẩm Thanh cho biết nhiều anh em trong đội rất tích cực, nhiệt huyết, đoàn kết; họ làm việc không có đắn đo về kinh tế, chỉ mong giúp được người khó khăn trong khả năng của mình.

“Thời gian tới du lịch ổn định trở lại, anh em sẽ tổ chức chạy xe dịch vụ để phát triển kinh tế, vừa gây quỹ để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa” - anh Phong nói.