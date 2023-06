VietABank chi nhánh Hội An bàn giao hệ thống điện chiếu sáng tại xã Sơn Viên

(QNO) - Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) chi nhánh Hội An vừa phối hợp chính quyền xã Sơn Viên (Nông Sơn) bàn giao hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tại tuyến đường dẫn vào Khu du lịch Suối nước nóng Tây Viên.

VietABank chi nhánh Hội An bàn giao hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời cho chính quyền xã Sơn Viên. Ảnh: BÃO QUỐC

Đây là công trình thiện nguyện “20 năm đồng hành và sẻ chia” với kinh phí gần 40 triệu đồng do VietABank chi nhánh Hội An tài trợ. Nguồn quỹ này được hình thành từ việc bán sản phẩm địa phương như lồng đèn Hội An, sách viết về phố cổ Hội An… của cán bộ, nhân viên VietABank.

Khu du lịch Suối nước nóng Tây Viên là địa điểm tham quan thường xuyên của người dân địa phương và du khách vùng lân cận. Chính quyền xã Sơn Viên vừa đầu tư mở rộng tuyến đường vào khu du lịch, vì vậy, việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng góp phần làm đẹp thêm không gian khu du lịch và gìn giữ an ninh trật tự vào ban đêm.

Ông Võ Quốc Việt - Giám đốc VietABank chi nhánh Hội An chia sẻ: “Gắn liền với nhiệm vụ kinh doanh, các hoạt động thiện nguyện góp phần vào sự phát triển chung của địa phương là hoạt động hết sức ý nghĩa và luôn được đơn vị quan tâm thực hiện”.

Dịp này, VietABank chi nhánh khắp cả nước đồng loạt triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được triển khai khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng tri ân khách hàng nhân sinh nhật lần thứ 20 của VietABank.