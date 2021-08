(QNO) - Sáng nay 4.8 tại Sở Y tế Quảng Nam, Viettel Quảng Nam trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Hoàng Ngọc Phương - Giám đốc Viettel Quảng Nam trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí cho ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: V.A

Tại buổi trao tặng kinh phí, ông Hoàng Ngọc Phương - Giám đốc Viettel Quảng Nam cho biết, với triết lý “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, cán bộ, nhân viên Viettel Quảng Nam mong muốn tiếp tục góp sức, chia sẻ cùng ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn tỉnh.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, đồng hành của Viettel Quảng Nam đối với ngành y tế. Đồng thời cho biết lãnh đạo sở sẽ sớm chuyển hỗ trợ của Viettel đến đội ngũ y tế tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua đó động viên họ tiếp tục yên tâm công tác.

Cán bộ, nhân viên Viettel Quảng Nam tại buổi trao tặng kinh phí. Ảnh: V.A

Thời gian qua Viettel Quảng Nam thường xuyên thực hiện các chương trình, hoạt động đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Gần đây nhất, Viettel Quảng Nam thay mặt Tập đoàn Viettel trao ủng hộ 2 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ; bàn giao hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa cho 3 Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Nam Giang và Phước Sơn; tặng 300 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho người bán hàng rong, xe ôm, bán vé số... tại thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên và TP.Hội An bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…