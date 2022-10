Vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang tặng 100 suất quà cho người dân Phú Ninh

(QNO) - Chiều 2.10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang trao quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Ninh bị thiệt hại do bão số 4.

Vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang tặng quà người dân Phú Ninh. Ảnh: V.Đ

Vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang đã trao tặng 100 suất quà cho người dân các xã Tam Dân, Tam Lãnh, Tam Đại, Tam Thái, Tam An và Tam Lộc, mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 áo gió. Vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Tựu (thôn Đại An, xã Tam Đại) - có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão.

Trước đó sáng cùng ngày, vợ chồng nghệ sĩ này cũng trao tặng 100 suất quà cho người dân khó khăn ở huyện Thăng Bình bị thiệt hại do bão số 4.