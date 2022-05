Vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn: Tìm thấy thi thể cháu bé

(QNO) - Sáng nay 19.5, lãnh đạo Công an TP.Hội An cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu bé gái 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn.

Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) cùng đội thợ lặn và người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé vào tối 18.5 dưới sông Thu Bồn, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 400m. Sáng nay, thi thể hai cha con đã được đưa về quê Quảng Bình an táng.

Như tin đã đưa, khoảng 11 giờ ngày 17.5, người đi đường phát hiện trên cầu Cửa Đại dựng chiếc xe máy BKS 29E1-78014, trên xe có một đôi dép trẻ con. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân trình báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP.Hội An có mặt tại hiện trường xác minh, đồng thời huy động tìm kiếm dưới sông Thu Bồn. Đến khoảng 12 giờ trưa 17.5, thi thể người cha được tìm thấy và đưa về Nhà tang lễ Hội An.