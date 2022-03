Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại: Xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm

(QNO) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khi chủ trì cuộc họp báo chiều nay 1.3 thông tin về vụ lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, TP.Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: T.L

Cùng chủ trì họp báo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận chiếc ca nô gặp nạn chiều 26.2. Ảnh: T.L

Theo thông tin chính thức tại cuộc họp báo, ca nô mang số hiệu QNa-1152 chở 39 người bị chìm vào lúc 14 giờ 15 chiều 26.2 khi vào đến khu vực biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng đông). Vị trí này rất gần bãi cát và có sóng vỗ mạnh.

Sau 7 - 10 phút thì lực lượng cứu hộ của biên phòng đã có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Trước khi xuất bến, lực lượng biên phòng tại Cửa Đại đã kiểm tra thực tế tại cửa biển Hội An. Tại biển Hội An vào ngày 25 và 26.2, cường độ gió 2 - 3m/s trong khi cường độ gió 8 - 10m/s thì biển mới động nhẹ.

{VIDEO} - Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin tại cuộc họp báo:

Your browser does not support the video tag.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, thời điểm chìm ca nô chỉ một số nạn nhân thoát ra ngoài, đa số bị kẹt lại bên trong. Du khách thoát được ra ngoài, trôi dạt trên biển thì đều được cứu hộ thành công, trong khi các nạn nhân mắc kẹt trong ca nô khi tiếp cận được thì đa số đều tử vong.

Ông Sơn thông tin thêm, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã kiến nghị và được Bộ GT-VT ghi nhận về việc cần phải lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi thời tiết không đảm bảo ở khu vực này. Bởi từng lúc, từng thời điểm có thể phát sinh thời tiết bất thường không lường trước được.

Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: T.L

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn thương tâm. Nguyên nhân cụ thể cả khách quan lẫn chủ quan sẽ sớm được cơ quan điều tra làm rõ, rút ra bài học không để lặp lại không chỉ với địa bàn Quảng Nam mà còn trên cả nước.

Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, lực lượng công an đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và làm việc, lấy thông tin từ các đơn vị liên quan. Cơ quan công an đang thu thập hệ thống thông tin liên lạc trên ca nô để giám định và làm việc với cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

{VIDEO} - Thượng tá Võ Văn Minh thông tin quá trình điều tra ban đầu của lực lượng công an:

Your browser does not support the video tag.

Sau khi trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí, kết luận cuộc họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết đây là nỗi đau quá lớn, số người thiệt mạng quá lớn và chính bản thân ông cũng cảm nhận được nỗi đau này. Tất cả gia đình nạn nhân khi đến đây đều được chính quyền quan tâm chu đáo, nhân dân đùm bọc, chở che. Tất cả đã làm tối đa những việc có thể để xoa dịu nỗi đau của các gia đình.

“Đây là bài học quá lớn cho công tác quản lý hoạt động tàu thuyền trên sông, trên biển không chỉ với tuyến Hội An - Cù Lao Chàm. Với vai trò người đứng đầu UBND tỉnh, tôi cũng nhận thấy một phần trách nhiệm trong quản lý hoạt động tàu thuyền. Tôi đề nghị cơ quan công an và các cơ quan phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ. Hành vi vi phạm nếu có phải được xử lý nghiêm minh, không loại trừ tổ chức, cá nhân nào” - ông Lê Trí Thanh nói.

Cơ quan chức năng và các đơn vị thiện nguyện hỗ trợ kinh phí vận chuyển, hỏa táng tại nhà hỏa táng Đà Nẵng cho 9 người chết và toàn bộ kinh phí thuê dịch vụ mai táng. Đến hết ngày 28.2, tổng kinh phí tiếp nhận hỗ trợ đối với các trường hợp tử vong và bị thương hơn 561 triệu đồng.