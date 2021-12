Vừa hoàn thành, khu tái định cư Phước Thành đã sạt lở

Đưa vào sử dụng chưa lâu, một số diện tích bờ kè ta luy dương và âm của khu tái định cư thôn 1 (xã Phước Thành, Phước Sơn) đã bị hư hại do sạt lở.

Gần như toàn bộ kè ta luy dương bị sụt lún khiến đe dọa hàng chục hộ đồng bào Bh’noong. Ảnh: Đ.N

Sau đợt lũ vào cuối năm 2020, hàng chục hộ dân ở thôn 1 (xã Phước Thành) được chính quyền địa phương bố trí đất dựng nhà và dọn về ở tại khu định cư mới. Niềm vui chưa kịp bao lâu, chỉ sau các trận mưa lớn kéo dài thời gian gần đây, người dân tại khu tái định cư này lại chứng kiến cảnh sạt lở liên tiếp, khiến nhiều nhà cửa bị đe dọa.

Một người dân địa phương cho biết, sau đợt mưa lũ năm ngoái, gia đình được chính quyền bố trí diện tích đất khoảng 140m2 để dựng nhà. Đề phòng sạt lở, gia đình đã chừa gần 10m phía sau nhà. Nhưng chỉ sau các đợt mưa lớn vừa qua, diện tích “trừ hao” này đã sạt lở gần hết. “Hồi trước, ở bên kia (làng cũ - PV) cũng sạt lở, lên đây lại bị sạt lở. Nay đất lở tới nền nhà rồi, chắc ở cũng không bền đâu” - người này nói.

Một phần đất nhà của người dân bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.N

Theo quan sát của phóng viên, tại khu tái định cư thôn 1 có đến gần chục nhà dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Nhiều ngôi nhà, phần lớn diện tích phía ta luy âm đã bị lở gần hết, sát vách nhà. Trong khi đó, phía ta luy dương, do phần kè bị hư hỏng nên công trình này đang đe dọa hàng chục ngôi nhà vừa mới xây dựng cách đây ít tháng.

Ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, khu tái định cư thôn 1 trước đây được san ủi từ một ngọn đồi rộng hơn 13ha để bố trí đất ở cho người dân vùng sạt lở. Tuy nhiên, sau các đợt mưa lũ năm nay, một số điểm đã xuất hiện tình trạng sụt lún “đất gửi” ở phía taluy âm. Ngoài ra, phía ta luy dương cũng bị sạt lở dọc tuyến bờ kè, đang được đơn vị thi công khẩn trương khắc phục.

Ông Phức nói, chưa rõ nguyên nhân sạt lở do đất yếu hay do chất lượng thi công không đảm bảo nhưng khi phát hiện sự việc, địa phương đã kịp thời báo cáo lên huyện để có phương án chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống. “Mùa mưa, bà con nghe nói đến sạt lở đều lo lắng. Mấy ngày nay trên này mưa nên việc khắc phục đang tạm dừng” - ông Phức nói.

Phần đất phía ta luy âm bị sạt lở sát nhà người dân khi tái định cư thôn 1 (xã Phước Thành, Phước Sơn). Ảnh: Đ.N

Lãnh đạo huyện Phước Sơn cho hay, khu tái định cư thôn 1 được xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào năm 2019, bố trí cho 107 hộ dân với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản hạ tầng như điện, nước, đường giao thông đã hoàn thành, tuy nhiên công trình kè đang gặp sự cố.

Do đang trong quá trình khắc phục sự cố sạt lở bờ kè ta luy dương nên dự án này vẫn chưa được nghiệm thu. Trong khi đó, tuyến kè này không nằm trong hệ thống chính của dự án, một số hạng mục được thiết kế từ năm 2019 nên chưa tính toán đầy đủ những vấn đề phát sinh của biến đổi khí hậu trong các năm tiếp theo.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Phước Sơn đề xuất tỉnh xin hỗ trợ kinh phí khắc phục lũ lụt của năm 2021 do các cơn bão gây ra để khắc phục, gia cố chắc chắn những đoạn kè, ta luy ở khu tái định cư thôn 1.