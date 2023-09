Vui Tết Trung thu với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Với mong muốn mang không khí ấm áp, vui tươi đến với những trẻ em bị khuyết tật và bệnh nhi trong bệnh viện, nhiều nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xa, đến tận nơi trao những phần quà ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu.

Tặng quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: Quốc Việt

Tết Trung thu không chỉ là cái tết dành cho thiếu nhi mà còn là nơi để các thành viên gia đình quay về đoàn tụ. Đối với trẻ em, trung thu là ngày hội tưng bừng với tiếng trống lân rộn ràng khắp nẻo, là lúc đôi mắt trong trẻo thơ ngây mong chờ những thức quà hấp dẫn, bất ngờ và thú vị. Thế nhưng Tết Trung thu của những phụ huynh và bệnh nhi trong bệnh viện, cơ sở phục hồi chức năng là những nỗi âu lo thường trực.

Thấu hiểu và mong muốn sẻ chia với những bệnh nhi và phụ huynh trong những ngày Tết Trung thu, vừa qua Nhóm thiện nguyện huyện Núi Thành kết nối các nhà hảo tâm trao 100 suất quà gồm lồng đèn và bánh kẹo, sữa cho những em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Để các bệnh nhi được đón một cái Tết Trung thu vui nhộn, các thành viên của nhóm thiện nguyện còn hóa trang thành chị Hằng, chú Cuội đến từng giường bệnh trao quà. Trên khuôn mặt của người trao và nhận quà đều nở nụ cười hạnh phúc.

Trước đó, các thành viên của Tập đoàn Karma (Hội An) phối hợp với Đoàn cơ sở An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức và trao gần 60 suất quà trung thu cho thiếu nhi khiếm thính đang được nuôi dạy miễn phí tại Cơ sở phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.

Đoàn còn tổ chức múa lân, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi dân gian để không khí đón Tết Trung thu thêm rộn ràng, vui vẻ. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức nấu gần 100 suất ăn dành tặng đội ngũ nhân viên, trẻ em và phụ huynh...