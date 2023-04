Vùng cao Nam Trà My: Cần sớm giải quyết vấn đề an toàn điện

Nhu cầu sử dụng điện của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nam Trà My ngày càng tăng, trong khi hạ tầng lưới điện chưa đảm bảo, việc người dân tự kéo đường dây dài hàng cây số về nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Dây điện chằng chịt gây mất an toàn lưới điện ở Nam Trà My. Ảnh: Tấn Sỹ

Gia đình bà Phan Thị Hạnh Vy kinh doanh buôn bán nhỏ tại thôn 2, xã Trà Linh (Nam Trà My) đã gần một năm nay. Gia đình bà sử dụng 4 bóng đèn 40W và 1 tủ cấp đông, thế nhưng tiền điện mỗi tháng luôn cao ngất ngưởng. Không những thế, do đường dây điện ở xa công tơ, cách trụ hạ thế hơn 500m, nên việc sử dụng điện của gia đình bà luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Hằng tháng nhà tôi trả hơn 1 triệu tiền điện, khu vực này sương mù nhiều, mà đường dây lại xa quá, nên mỗi khi mưa là cúp điện rồi lo sợ cháy điện. Đi từ làng Kon Bin lên đây các anh thấy dây điện quấn với nhau chằng chịt, do nhiều hộ kéo dây điện như gia đình tôi, cũng lo lắng lắm” - bà Vy nói.

Tại xã Trà Linh, có đến 305 hộ đồng bào Xê Đăng đang dùng điện trong tình trạng mất an toàn. Từ trụ hạ thế về đến làng Tăk Ngo, Măng Lùng hơn 1km, nên người dân phải bỏ hàng chục triệu đồng để kéo điện về phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Ông Hồ Văn Linh (thôn 2, xã Trà Linh) nói: “Từ khi có điện quốc gia bà con mình ai cũng vui, nên khi trạm hạ thế chưa đến làng, thì mọi người góp tiền kéo dây dài hơn 1km về đến nhà.

Như chỗ mình là 4 hộ chung lại, vừa tiền dây điện, vừa trả tiền công là hơn 30 triệu đồng. Một tháng nhà mình dùng dao động từ 1 đến 2 triệu đồng tiền điện, đường dây điện xa quá nên bà con mình phải chịu”.

Theo ông Hồ Văn Dang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, không chỉ người dân kéo điện thắp sáng mà hiện nay ở khu vực thôn 2 nhiều doanh nghiệp thuê môi trường rừng trồng sâm cũng kéo điện về phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Giữa núi rừng, song hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện, không chỉ mất mỹ quan mà rất dễ xảy ra cháy nổ. UBND xã mong muốn ngành điện lực xây dựng trụ điện hạ thế ở khu dân cư, đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân, giảm bớt tiền điện hàng tháng cho bà con.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, qua khảo sát, hiện có hơn 500 hộ dân của 4 xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Leng và Trà Vinh sử dụng điện phải kéo dây từ công tơ đến nhà dài 500m. Chất lượng an toàn đường dây điện sau công tơ chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chí số 4 về lưới điện nông thôn mới.

Đường dây tiết diện nhỏ, kéo quá dài, trụ trung gian chưa được kiên cố, độ võng lớn... gây ảnh hưởng đến giao thông, gây hiện tượng lõm điện, điện áp không ổn định và nguy cơ mất an toàn lưới điện. Huyện đã có công văn đề nghị Sở Công Thương tiếp tục bổ sung danh mục đầu tư, nâng cấp kéo điện về các khu dân cư chưa có điện ngoài danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.

“Huyện cũng đề nghị Điện lực Nam Trà My tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang lại đường dây điện sau công tơ; kiên quyết xử lý, ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn. Trường hợp các hộ dân sử dụng chung công tơ điện thì cho hợp đồng xác định số hộ sử dụng chung công tơ để tính số lượng điện tiêu thụ theo cách tính bậc thang, nhằm giảm thiểu chi phí trả tiền điện cho người dân” - ông Mẫn cho biết.