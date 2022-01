Vùng cao Nam Trà My chuẩn bị đón tết

Sau nhiều tháng vừa phải chống dịch Covid-19, vừa ứng phó với các thảm họa thiên tai, đến nay tình hình trên địa bàn huyện Nam Trà My đã cơ bản ổn định, chính quyền và người dân đang tích cực chuẩn bị đón tết đầm ấm, an toàn.

Năm nào lãnh đạo huyện Nam Trà My cũng chu đáo chăm lo thăm, tặng quà tết gia đình chính sách. Ảnh: P.THIỆN

Bảo đảm hàng hóa

Tại khu vực Tắc Pỏ (xã Trà Mai), các tiệm tạp hóa đã bắt đầu nhập hàng từ vùng xuôi lên để phục vụ tết cho người dân. Không khí giao thương năm nay có phần giảm nhiệt hơn so với mọi năm, bởi vùng cao Nam Trà My vừa phải trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế do tác động của thiên tai, dịch bệnh.

Chủ một tiệm tạp hóa tại Tắc Pỏ chia sẻ, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người bán lẫn người mua; đa số siêu thị, tạp hóa tại đây đều nhập hàng tết với số lượng khá khiêm tốn.

“Mọi năm tôi nhập về 40 - 50 thùng hạt dưa bán tết, nhưng năm nay khó khăn nên trước mắt tôi chỉ nhập về hơn chục thùng” - người này nói.

Trái với không khí tại các cửa hàng bán lẻ, thị trường dược liệu ở Nam Trà My có phần sôi động hơn, bởi nhu cầu tiêu thụ dược liệu những ngày cuối năm đang tăng rất cao.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung - chủ cơ sở dược liệu Kim Dung (thôn 1, xã Trà Mai) cho hay, năm nay dược liệu được mùa nên nguồn cung từ các xã luôn có sẵn, khách hàng trong và ngoài tỉnh liên tục liên hệ đặt hàng để ngâm rượu hoặc làm quà biếu tết.

“So với bày bán tại các Phiên chợ sâm hàng tháng thì việc bán hàng online như hiện nay có phần thiệt thòi hơn, bởi mình không gặp được khách tham quan. Dù vậy lượng dược liệu được bán ra cũng cơ bản ổn định, nguồn hàng dồi dào nên giá cả cũng không có nhiều biến động” - chị Dung cho biết.

Năm nay, mùa tết truyền thống của người đồng bào Xê Đăng, Ca Dong (Tết Máng nước) gần như trùng với dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu hàng hóa của người dân cũng không quá thấp.

Theo ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nam Trà My, huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

“Phần lớn người dân các xã sẽ sử dụng hàng hóa theo kiểu tự cung tự cấp trong dịp tết truyền thống nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động của thị trường. Chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng, giá cả hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh, bảo đảm bình ổn thị trường trên địa bàn huyện trước, trong và sau tết” - ông Dũng nói.

Đón tết an toàn, lo tết nghĩa tình

Để đảm bảo cho người dân đón tết an toàn, lành mạnh, huyện Nam Trà My đã sớm triển khai nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, ngay từ những cuối mùa mưa năm nay, các tuyến đường lớn, nhỏ trên địa bàn huyện đã được khơi thông để kết nối đến với các xã. Trong đó, cả 70 điểm sạt lở với khối lượng ước tính khoảng 180.000m3 đất đá trên quốc lộ 40B qua địa bàn Nam Trà My đã được giải phóng xong từ giữa tháng 12.2021, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Ngoài giải quyết hậu quả của thiên tai, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được huyện Nam Trà My đặc biệt quan tâm. Bác sĩ Trần Văn Thu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho hay, các xã đã lên kế hoạch cụ thể để quản lý tốt các trường hợp cách ly tại nhà, đồng thời xây dựng phương án hướng dẫn khai báo, cách ly y tế và xét nghiệm nhanh đối với những người về từ địa phương khác.

Trung tâm sẽ phối hợp tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho người dân trước dịp tết năm nay. Các tổ truy vết, đội túc trực tại khu điều trị cũng được duy trì xuyên tết để chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Với phương châm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết, huyện Nam Trà My đang nỗ lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ông Đặng Duy Ba - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện thôn tin, toàn huyện hiện có hơn 260 người có công cách mạng và 600 người diện bảo trợ xã hội được chăm lo tết với tổng kinh phí dự kiến hơn 580 triệu đồng; khoảng 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được chăm lo tết với kinh phí 100 triệu đồng.

“Chúng tôi đã rà soát số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu ăn trong dịp Tết Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cũng như trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai để chủ động hỗ trợ bằng nguồn ngân sách huyện. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để đảm bảo ai cũng có tết ấm cúng” - ông Ba cho hay.