Vượt khó phát triển đoàn viên

Bám cơ sở, sát đoàn viên để xây dựng, phát triển đội ngũ vững mạnh là phương châm được các cấp công đoàn cơ sở thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ qua.

Tham gia vào Nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục, các giáo viên có tổ chức đại diện cho quyền lợi của họ. Ảnh: N.L

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn, LĐLĐ các địa phương đều có những cách làm để phát triển đoàn viên.

Như LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã tổ chức khảo sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa có tổ chức công đoàn nhưng đủ điều kiện để thành lập công đoàn theo quy định, tiến hành tuyên truyền, vận động thành lập.

Theo ông Trần Phước Phương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên, hằng năm căn cứ tình hình thực tế địa phương và chỉ tiêu phát triển đoàn viên của LĐLĐ tỉnh giao, LĐLĐ huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, làm việc với doanh nghiệp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Chương trình “Năm phát triển đoàn viên” được thực hiện hàng năm, gắn với phương châm “Nơi nào có người lao động nơi đó có tổ chức công đoàn”.

Bên cạnh phát triển số lượng đoàn viên, LĐLĐ huyện luôn chú trọng thành lập tổ chức đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, giao chỉ tiêu cho các CĐCS động viên và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên. Trong 5 năm qua, Duy Xuyên đã kết nạp mới 2.911 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 12.726.

Hay LĐLĐ TP.Tam Kỳ, trước rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, người lao động mất việc làm, kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm, tạm dừng hoạt động..., việc phát triển đoàn viên luôn rơi vào thế khó.

Bằng sự cố gắng, trong 5 năm qua, LĐLĐ TP.Tam Kỳ đã thành lập mới được 24 CĐCS và kết nạp mới 2.667 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số CĐCS toàn thành phố hiện nay là 131 với 8.406 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên ở các nghiệp đoàn nghề nghiệp là định hướng đã được hiện thực hóa ở Tam Kỳ. Trước tiên là các nghiệp đoàn mầm non tư thục, và trong nhiệm kỳ tiếp theo này sẽ là các nghiệp đoàn nghề nghiệp tự do khác, nhằm thực hiện mục tiêu bám cơ sở, xây dựng đội ngũ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Theo LĐLĐ tỉnh, trong 5 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn do tình hình khách quan lẫn nội tại, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đã kết nạp mới 49.772 đoàn viên công đoàn (đạt 226% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao và đạt 249% so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra).

Đặc biệt, đã thành lập mới 2 nghiệp đoàn, là Nghiệp đoàn ghe bơi và Nghiệp đoàn nhóm trẻ tư thục, nâng tổng số nghiệp đoàn trên toàn tỉnh là 12 đơn vị. Với doanh nghiệp có từ 25 người lao động trở lên, mỗi năm đều có số lượng CĐCS thành lập mới luôn vượt chỉ tiêu giao, như năm 2019, thành lập 23 CĐCS/chỉ tiêu giao là 8 CĐCS; năm 2020 là 20/15 CĐCS; năm 2021 là 24/20 CĐCS; năm 2022 đạt 22/15 CĐCS. Toàn tỉnh hiện nay có 136.336 đoàn viên sinh hoạt ở 1.848 CĐCS.

Trước thực tế cần phải đổi mới hoạt động công đoàn như hiện nay, việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn. Các cấp công đoàn đều gắn nhiệm vụ đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng và chăm lo cho đời sống đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn mới.

Khi người lao động tin tưởng vào vai trò đại diện của tổ chức công đoàn thì họ sẽ gia nhập vào đội ngũ, góp phần xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Các cấp công đoàn cũng đã xác định rõ ràng công tác phát triển đoàn viên, thành lập, xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn, quan tâm việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, từng nhóm lao động.