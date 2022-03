(QNO) - Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyến giao thông Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP.Hội An. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý giao thông tuyến đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Hội An.





Vụ tai nạn đường thủy ngày 26.2 đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét, giải quyết để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách tuyến đường thủy nội địa. Ảnh: V.L

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, vụ tai nạn tàu cao tốc chở khách du lịch mang số hiệu QNa-1152 xảy ra trên tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Cửa Đại - Cù Lao Chàm ngày 26.2 là một sự cố vô cùng tang thương. Qua sự việc này đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét, giải quyết để đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách trên các tuyến đường thủy nói chung và tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm nói riêng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND TP.Hội An và cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong đó, đề nghị tăng cường quan trắc tuyến luồng thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm, nhất là trước và sau mùa mưa lũ. Kiểm tra, rà soát kịp thời điều chỉnh hệ thống phao, tiêu báo hiệu, theo sự dịch chuyển của tuyến luồng. Khảo sát, đánh giá tác động của cồn cát Cửa Đại đến sự ổn định của luồng tàu; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch nạo vét tuyến luồng.

Đề nghị Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho phép cấp tài khoản để cơ quan chức năng Quảng Nam có thể truy cập, theo dõi, quản lý tốc độ, việc chạy tàu tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, làm căn cứ xử lý nếu có vi phạm.

Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 biên soạn nội dung, hỗ trợ tập huấn kỹ năng lái tàu trong điều kiện cụ thể trên vùng biển Quảng Nam. Yêu cầu tất cả lái tàu, chủ tàu trong phạm vi tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm phải tham gia; sau tập huấn, kiểm tra, sát hạch, cấp chứng nhận theo quy định.

Rà soát Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm, TP.Hội An, lấy ý kiến sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh kịp thời điểu chỉnh, bổ sung nội dung cần thiết.

Tàu SB được xem là một nguyên nhân khiến số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu chiều 26.2 tăng cao. Ảnh: V.L

Đồng thời, khẩn trương làm việc với Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm Việt Nam về đảm bảo an toàn người và phương tiện ca nô composite được cải hoán sang chuẩn SB trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, nếu không làm rõ việc cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thương vong do mắc trong cabin tàu thì đề nghị dừng việc nhận uỷ quyền quản lý đối với loại tàu này. Cạnh đó, đề nghị Cục Đường thủy nội địa thành lập Cảng vụ quản lý nhà nước các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP.Hội An khẩn trương làm việc với doanh nghiệp vận tải đường thủy nội địa, nhất là đơn vị sử dụng phương tiện có vỏ bằng composite thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Yêu cầu lái tàu tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm thường xuyên bật thiết bị giám sát hành trình, kết nối cơ quan chức năng để kiểm tra, quản lý trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại nghiên cứu phương án lập chòi canh, bố trí phương tiện, nhân lực ứng cứu tại cồn cát Cửa Đại trong thời gian hoạt động của tuyến này. Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu, đề xuất cho phép tổ chức một số hoạt động du lịch, thể thao biển như dù lượn, dù bay, mô tô nước tại khu vực cồn cát kết hợp quan sát, hỗ trợ ứng cứu khi có tai nạn đường thủy; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm luôn nhộn nhịp mỗi khi vào mùa du lịch. Ảnh: V.L

UBND tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh giờ hoạt động tuyến vận chuyển khách du lịch Cửa Đại - Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn, phù hợp với thực tiễn (có thể yêu cầu tàu du lịch phải rời bến Cù Lao Chàm về Cửa Đại trước 12 giờ hằng ngày).

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đặt hàng Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ và Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cung cấp các bản tin dự báo thời tiết trong phạm vi hẹp trên từng khu vực của vùng biển Quảng Nam, nhất là khu vực biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm và cửa biển Kỳ Hà với tần suất cập nhật phù hợp, đảm bảo tính pháp lý để lực lượng chức năng áp dụng trong quản lý tàu thuyền xuất bến.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nắm bắt kịp thời, chính xác dự báo tình hình thời tiết, quản lý phương tiện thủy nội địa ra vào bến. Kiên quyết không cho xuất bến các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không chấp hành đầy đủ quy định an toàn; xử lý nghiêm phương tiện vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn của tàu QNa-1152 xảy ra ngày 26.2 để xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Phòng Cảnh sát Đường thủy phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải nghiên cứu các quy định hiện hành về giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa để triển khai thực hiện. Kiểm soát và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Phối hợp cơ quan liên quan bàn biện pháp, đề xuất phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chức năng trong đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Trong quá trình điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn ngày 26.2, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; trường hợp cần thiết, đề nghị các cơ quan Trung ương điều chỉnh, bổ sung quy định hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện vùng biển Quảng Nam.