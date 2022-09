Nỗ lực xây dựng công sở không khói thuốc, văn phòng xanh đang được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện.

Công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) được hầu hết các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng. Tại Hội An, với thương hiệu của một thành phố du lịch thân thiện, an toàn, nhiều năm qua, không chỉ ở các địa điểm du lịch, mà nhiều trường học, công sở của Hội An đã thực hiện nghiêm việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

Ở các UBND xã, phường, trụ sở làm việc của các phòng, ban của thành phố, bảng hiệu cấm hút thuốc được đặt ở vị trí thuận tiện để người dân có thể nhìn thấy, chấp hành. Ngoài ra, cán bộ của các đơn vị này cũng sẽ kịp thời nhắc nhở khi có người hút thuốc, từ đó chấn chỉnh thái độ, thói quen hút thuốc lá không đúng nơi quy định của người dân. Song song với các biện pháp trực quan như đặt pa nô, áp phích, xây dựng các bảng cảnh báo với kích thước lớn đặt ở các trục đường chính, TP.Hội An cũng triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các tờ rơi, các buổi giao lưu, cam kết vì một Hội An không khói thuốc.

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc lá và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTHTL. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường năng lực thông qua các buổi tập huấn chuyên môn, nhằm hỗ trợ thực hiện tốt các quy định của Luật PCTHTL.

Các mô hình, từ “điểm du lịch không khói thuốc lá”, “nhà hàng, khách sạn không khói thuốc lá”, “quán cà phê không khói thuốc lá” được khuyến khích nhân rộng...Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đều khuyến khích ban tổ chức kêu gọi người dân không hút thuốc lá.

Hiện nay tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá chiếm đến 96,8%. Mỗi năm có khoảng 40 nghìn người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần so với người bình thường. Cứ 5 người hút thuốc thì có một người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khó chữa trị.