Xe múc làm hỏng cáp ngầm 22kV gây mất điện ở Cù Lao Chàm

(QNO) - Lúc 9h30 phút ngày 27.6.2021, trong khi điều khiển xe múc đất để chuyển đi nơi khác, ông Phan Thế Tr. (trú phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam) đã dùng gàu múc xâm hại vào đường dây điện ngầm 22kV dọc theo đường Hai Bà Trưng, đoạn qua phường Cẩm An, thành phố Hội An, làm hư hỏng đường dây gây sự cố mất điện xã đảo Tân Hiệp, khiến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân trên đảo bị ảnh hưởng trong khi thời tiết đang cao điểm nắng nóng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, công an thành phố Hội An và chính quyền phường Cẩm An đã kịp thời phối hợp điều tra, lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người điều khiển xe múc.

Hiện trường vụ việc

Công ty Điện lực Quảng Nam đã điều động đội xe sửa chữa nóng phối hợp với Điện lực Hội An triển khai đấu nối chuyển tải điện từ xuất tuyến trung áp 473 để cấp điện lại cho xã đảo Cù Lao Chàm vào 16 giờ 30 phút cùng ngày. Điện lực Hội An cũng đã nhanh chóng kiểm tra, khảo sát lập phương án để khắc phục vị trí đường dây cáp ngầm bị hư hỏng.

Theo nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã quy định: “Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng nếu thực hiện các hành vi: Đào hố, đóng cọc vào trong hành lang lưới điện cáp ngầm; Điều khiển các thiết bị, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện gây sự cố…”.

Ngoài các hình thức xử phạt hành chính, xử phạt bổ sung các tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải có trách nhiệm bồi thường những hư hỏng, thiệt hại cho ngành điện do các hành vi đó gây nên.