Xuất hiện vùng áp thấp gần bờ, Quảng Nam mưa rất to và có nơi gió giật cấp 8

(QNO) - Sáng sớm nay 17.10, một vùng áp thấp có tâm ở gần bờ khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng gây mưa rất to và gió giật cấp 6, có nơi giật cấp 8.

Ảnh chụp từ website Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua phí nam khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực biển Đông nên khu vực Quảng Nam ngày hôm nay có mưa to, mưa rất to phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Hiện nay mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Mực nước lúc 5 giờ sáng nay 17.10 tại Hội Khách là 13.52m, dưới báo động I 0,98m; tại Ái Nghĩa là 6.75m, trên báo động I 0,25m. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên mức báo động I đến trên báo động I.

Hiện nay khu vực miền núi đang mưa rất to. Ảnh chụp lúc 7h40 từ Hệ thống đo mưa tự động Vrain.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn và một số xã vùng núi huyện Đại Lộc và Núi Thành.



Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông thuộc huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ.