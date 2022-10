(QNO) - Tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, sáng nay 12/10, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, trong 24 giờ tới có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển hướng vào các tỉnh Trung Bộ, trong đó có Quảng Nam.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh nhận định, từ đêm 13-16/10, các địa phương trong tỉnh có mưa rất to, lượng mưa được dự báo từ 200-400mm, có nơi hơn 500mm.



Do tác động mưa lớn và hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới, vùng biển cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn, dông lốc xoáy đe dọa đến an toàn tàu thuyền và hoạt động kinh tế biển. Vùng ven biển cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng cơ sở hạ tầng, an toàn du lịch, đê kè chắn sóng.

Vùng đồng bằng cần đề phòng mưa lớn, gây ngập lụt diện rộng, ngập úng các đô thị, nơi tập trung đông dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Khu vực trung du, miền núi cần đề phòng mưa lớn, gây lũ cao vùng thượng lưu các sông suối, lũ quét, sạt lở đất đá, gây mất an toàn đến tính mạng của nhân dân, hư hỏng công trình, cơ sở hạ tầng.