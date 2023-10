(QNO) - Chiều nay 18/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III - tại Đà Nẵng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: N.Đ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; PGS-TS. Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự lễ bế giảng.

Trong thời gian 8 ngày, 53 học viên (4 đồng chí do yêu cầu nhiệm vụ công tác nên xin không tham gia lớp học) tham gia lớp học đã nghiên cứu 12 chuyên đề do giảng viên Học viên Chính trị khu vực III báo cáo và 2 chuyên đề thực tiễn do Thường trực Tỉnh ủy báo cáo.

Ngoài ra, để hiểu biết, trao đổi kinh nghiệp thực tế, lớp học đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại TP.Đà Nẵng - nghe báo cáo 2 chuyên đề về công tác chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Các học viên đã thực hiện tốt nội dung viết bài thu hoạch. Nhiều bài thu hoạch đã được đầu tư, nghiên cứu, bám sát nội dung giảng dạy và ngành, lĩnh vực công tác.

Kết thúc lớp học 53 học viên đã được Học viện Chính trị khu vực III cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại lễ bế giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tin tưởng các học viên sau khi trở về địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ vận dụng hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo những kiến thức mới, các vấn đề lý luận từ mỗi bài giảng, kinh nghiệm được trau dồi và cả những tâm huyết, sự gửi gắm của lãnh đạo tỉnh vào thực tiễn công tác, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn học viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu nhằm phát triển vốn kiến thức, lý luận được trang bị; luôn tuân thủ, thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình công tác.

PGS-TS. Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng các học viên. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cảm ơn sự tận tụy, trách nhiệm của các giảng viên và lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III trong giảng dạy, truyền đạt các chuyên đề cho học viên. Mong tiếp tục quan tâm hỗ trợ Quảng Nam mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, hội thảo khoa học… trong thời gian tới.