Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023: Tập trung vào lĩnh vực, nơi có vấn đề nổi cộm

(QNO) - Sáng nay 27/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Thường trực UBKT Tỉnh ủy, đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện và ủy viên UBKT cùng cấp dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh sáng nay 27/12. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên (có 73.329 cấp ủy viên các cấp, chiếm 22,6%). Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng (tăng 2,92% so với năm 2022); thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên (tăng 10,64% so với năm 2022), có 3.073 cấp ủy viên (chiếm 16,94%).

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Năm 2023, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng (tăng 0,11% so với năm 2022) và 9.246 đảng viên (giảm 11,73% so với năm 2022). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên (tăng 79,41% số tổ chức đảng và tăng 17,64% số đảng viên so với năm 2022).

Công tác kiểm tra của UBKT các cấp tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực, những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón, UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn.

UBKT Trung ương, UBKT các cấp đã chủ động, tăng cường, kịp thời, tích cực chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao. Nổi bật là việc đối mới phương pháp, quyết liệt thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

“Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tuyên truyền được duy trì nền nếp, thông tin kết quả hoạt động của UBKT ngày càng nhận được sự quan tâm của nhân dân, cán bộ, đảng viên cho thấy sự đồng tình, ủng hộ quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” – ông Rón đánh giá.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh theo dõi các báo cáo tham luận, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT Trung ương, UBKT các cấp năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Trung ương, UBKT các cấp đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao trong điều kiện khó khăn kể cả khách quan và chủ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Toàn ngành hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những việc khó, phức tạp để mà tiếp tục thực hiện chủ trương không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai; nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp.

Thống nhất với báo cáo đánh giá của UBKT Trung ương trình hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm 3 điểm cần quan tâm, vừa là kết quả nổi bật, đồng thời cần tiếp tục thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thứ nhất, việc quan trọng nhất, hàng đầu là việc tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng. Với UBKT Trung ương, đã tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, UBKT Trung ương, UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm, chủ động, có hiệu quả các nhiệm vụ. Năm 2023, đã tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đi vào trọng tâm, trọng điểm rõ ràng hơn.

Những vấn đề mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung thực hiện chỉ đạo, như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các địa bàn dễ phát sinh tiêu cực… cũng là trọng điểm của công tác kiểm tra, giám sát.

“Tôi đánh giá cao UBKT các cấp đã tăng cường giám sát để phòng ngừa. Phòng ngừa được sẽ hạn chế sai phạm; giám sát được sẽ cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở, khắc phục nghiêm túc… cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị” – Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nói.