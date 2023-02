Đảng bộ phường Cẩm An: Nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Cẩm An (TP.Hội An) hiện có 8 chi bộ trực thuộc, gồm 3 chi bộ khối phố, 2 chi bộ lực lượng vũ trang và 3 chi bộ trường học, với 203 đảng viên (hơn 70% có trình độ đại học, cao đẳng trở lên). Chất lượng đảng viên khá cao là một trong những điều kiện thuận lợi để Đảng ủy phường nâng cao công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lãnh đạo phường Cẩm An tham gia trồng cây xanh tại các công trình và khu tái định cư mới. Ảnh: Đ.H

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An cho biết, giải pháp đầu tiên được Đảng ủy phường chú trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng là giáo dục chính trị, tư tưởng.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức quán triệt kịp thời, sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ trực tiếp cho đến trực tuyến; từ truyền đạt của báo cáo viên đến gửi tài liệu, văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chi bộ, đảng viên.

Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tự giác học tập tiếp thu đầy đủ nội dung nghị quyết, nắm chắc, hiểu sâu nội dung liên quan trực tiếp đến tình hình của địa phương và cá nhân đảng viên, gắn việc học nghị quyết với trao đổi, bàn bạc, thảo luận để thống nhất triển khai các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết tại các chi bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể của phường.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Hùng, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết, hiểu và làm sai lệnh chủ trương, đường lối, Đảng bộ phường luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ đối với một số cấp ủy ở khu dân cư; phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề phức tạp, nổi cộm, phát sinh, tồn đọng trên địa bàn, nhất là trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng.

Năm 2022, phường Cẩm An đã tổ chức tiếp hơn 30 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị các nội dung, chủ yếu tập trung trên lĩnh vực đất đai và chế độ an sinh xã hội; kiểm tra, giám sát đối với 8/8 chi bộ trực thuộc và các cá nhân, với tổng số 25 cuộc kiểm tra và giám sát; trình Thành ủy quyết định xóa tên trong danh sách 1 đảng viên nguyên là cán bộ lãnh đạo phường do vi phạm quy định về sinh hoạt đảng.

Đảng bộ cũng đã tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động thuyết phục các trường hợp lấn chiếm đất đai tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước quản lý để đảm bảo cảnh quan môi trường và triển khai các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn.

Năm 2022, qua đánh giá, tất cả chi bộ thuộc Đảng bộ phường Cẩm An đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 140 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 72,53%), 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 15,27 %).

Bí thư Thành ủy Hội An - Trần Ánh nhận xét, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường Cẩm An cùng các chi bộ trực thuộc ngày càng được nâng cao; công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên liên tục, kiên trì, kiên định với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chủ động, linh hoạt với tình hình, đặc điểm của mỗi tổ chức cơ sở đảng để đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất.