Dấu ấn xây dựng Đảng ở Hương An

Với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tiễn, công tác xây dựng Đảng ở thị trấn Hương An (Quế Sơn) đạt nhiều kết quả nổi bật, 3 năm liền Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy thị trấn Hương An hội nghị chuyên đề công tác xây dựng Đảng. Ảnh: DUY THÁI

Xây dựng “chi bộ 4 tốt”

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 16/2, Đảng ủy thị trấn Hương An phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt” được đảng ủy phát động gồm 4 nội dung trọng tâm. Bao gồm, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Việc phát động phong trào thi đua nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Năm 2022, Hương An có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Với những giải pháp đồng bộ, 3 năm liền Đảng bộ Hương An được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 2020 - 2022). Năm 2023, Đảng bộ thị trấn Hương An phấn đấu có 90% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo ông Châu, căn cứ vào kế hoạch phát động của Đảng ủy thị trấn, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, đưa nội dung xây dựng “chi bộ 4 tốt” vào sinh hoạt chuyên đề trong tháng 2/2023, triển khai cho đảng viên đăng ký thi đua xây dựng “đảng viên 4 tốt” và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Đảng ủy xã sẽ tập trung tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát để phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt” được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong toàn đảng bộ; tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng các chi bộ đạt thành tích xuất sắc.

Ông Võ Văn Lương - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hương Yên cho rằng, việc phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt” rất thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. “Chi bộ Hương Yên sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung xây dựng “chi bộ 4 tốt”, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới đạt số lượng, chất lượng và vượt chỉ tiêu đề ra, phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” - ông Lương nói.

Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, Đảng bộ thị trấn hiện có 11 chi bộ trực thuộc; gồm 6 chi bộ tổ dân phố, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ trạm y tế và 2 chi bộ trường mẫu giáo và tiểu học với 319 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy luôn coi trọng và xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Do đó, Đảng ủy tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, thiếu gương mẫu.

Trong 3 năm gần đây, qua rà soát, sàng lọc, Đảng ủy thị trấn Hương An đã cho ra khỏi Đảng 10 đảng viên. Đối với công tác phát triển đảng viên mới, đảng ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong cả nhiệm kỳ và hằng năm. Phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ và giao nhiệm vụ cụ thể cho chi bộ trong phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Quan tâm phát triển đảng viên trong nông dân, trí thức, thanh niên... “Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Hương An luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Riêng trong năm 2022, toàn đảng bộ phát triển được 8 đảng viên mới, đạt 114%” - ông Quảng nói.

Ông Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương An cho biết, trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phân công đảng ủy viên phụ trách dự sinh hoạt với chi bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình cho đảng ủy theo dõi, chỉ đạo. Đảng ủy cũng chỉ đạo chi bộ duy trì nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề với nội dung tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.