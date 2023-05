Kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét nhiều nội dung liên quan công tác xây dựng Đảng

(QNO) - Sáng nay 18/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng từ tháng 3/2023 đến nay.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá, những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình trong nước và tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ dịch COVID-19 tái phát; song với tinh thần quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đạt được những kết quả nhất định.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023), đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong 93 năm qua; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy đã tích cực tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy kịp thời cụ thể hóa, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng phù hợp với thực tiễn của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng hiệu quả hơn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Không được điều chỉnh chỉ tiêu nghị quyết

Gợi ý thảo luận, Bí thư Tinh ủy Phan Việt Cường đề nghị đại biểu tập trung phân tích việc triển khai các đề án, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Đồng thời cùng trao đổi để Thường trực Tỉnh ủy nắm thêm thông tin về giải ngân vốn đầu tư công, công tác cải cách hành chính; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các địa phương. Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian đến.

Đồng chí Phan Việt Cường đặt ra nhiều vấn đề như toàn tỉnh kết nạp được 488 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 27,11% là tương đối thấp, nguyên nhân do đâu? Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh có hoàn thành được chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới như nghị quyết đề ra?

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên có những chuyển biến ra sao sau khi triển khai Kế hoạch số 211, ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới? Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã kịp thời, nghiêm minh?

Liên quan nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý, hiện nay một số đảng bộ huyện tiến hành tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ và thảo luận điều chỉnh một số chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ đã thông qua.

Theo Quy định số 66, ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng thì chỉ cơ quan ban hành văn bản hoặc cơ quan Đảng cấp trên mới có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế.

“Vì vậy, đề nghị không được điều chỉnh nghị quyết đại hội mà chỉ có thể điều chỉnh chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội theo hướng tăng lên để đảm bảo đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra” - đồng chí Phan Việt Cường lưu ý.

Kiến nghị của địa phương

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Văn Bình cho biết, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, cấp ủy địa phương kiến nghị tỉnh sớm ban hành Hướng dẫn việc thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” theo tinh thần Kế hoạch số 248, ngày 22/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cấp ủy cấp huyện có cơ sở chỉ đạo thực hiện thống nhất.

Sớm ban hành Hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc thành lập trung tâm chính trị huyện, nhất là việc xếp, chuyển ngạch viên chức trung tâm chính trị huyện để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để các địa phương có cơ sở ban hành kế hoạch thực hiện; ban hành Hướng dẫn về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” để triển khai thực hiện hiệu quả...

Đại diện Thường trực Huyện ủy Quế Sơn thông tin kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Ảnh: N.Đ

Về một số đề xuất, kiến nghị cụ thể của các địa phương, đối với Thành ủy Hội An, việc thành lập Trung tâm Chính trị hiện nay đối với thành phố đang gặp khó khăn về nhân sự do biên chế được giao so với trước khi sáp nhập bị cắt giảm quá nhiều. Theo đó, Hội An đề nghị cho phép tuyển dụng thêm 1 viên chức ngoài chỉ tiêu được giao và bổ sung 1 hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ cho Trung tâm Chính trị, đồng thời thực hiện chế độ kế toán kiêm nhiệm đối với Văn phòng Thành ủy Hội An.

Còn Huyện ủy Phước Sơn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh sớm giao kinh phí đối với hợp đồng lao động theo Quyết định số 772, ngày 6/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao định suất hợp đồng lao động cho ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy năm 2023.

Ở lĩnh vực đầu tư công, Thành ủy Tam Kỳ cho biết, hiện nay đa số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố (các dự án dân cư, khớp nối hạ tầng kỹ thuật...) có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Từ thực tế đó, Thành ủy Tam Kỳ đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét đưa nội dung giải phóng mặt bằng dự án vào công tác chuẩn bị đầu tư hoặc tách riêng dự án độc lập chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án, đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo quy định Điều 52, Luật Đầu tư công (dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm)...