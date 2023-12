Năm 2024, giao chỉ tiêu toàn Đảng bộ tỉnh phát triển 1.905 đảng viên mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất giao chỉ tiêu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phát triển 1.905 đảng viên mới trong năm 2024.

Cụ thể: Đảng bộ TP.Tam Kỳ chỉ tiêu phát triển 150 đảng viên mới; Hội An 110; Điện Bàn 150; Đại Lộc 125; Duy Xuyên 90; Thăng Bình 115; Núi Thành 115; Phú Ninh 87; Quế Sơn 87; Nông Sơn 30; Hiệp Đức 48; Tiên Phước 77; Phước Sơn 80; Bắc Trà My 95; Nam Trà My 95; Nam Giang 110; Đông Giang 95; Tây Giang 80; Công an 12; Quân sự 29; Biên phòng 15 và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chỉ tiêu phát triển 155 đảng viên mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện việc kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng.