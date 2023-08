Phát triển đảng viên trong trường học: Giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm

Cùng với khẳng định quyết tâm, nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trong trường học đã được chia sẻ tại hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với cấp ủy các địa phương và trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trong trường học với cấp ủy huyện và tương đương. Ảnh: N.Đ

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp vào Đảng được 203 học sinh, sinh viên; chiếm tỷ lệ 3,35% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn tỉnh. Trong khi đó, theo khảo sát, nguồn phát triển đảng viên trong trường THPT rất dồi dào - mỗi năm toàn tỉnh có 8.000 học sinh đủ 18 tuổi trở lên và 4.000 sinh viên.

Kinh nghiệm của Phú Ninh

Phú Ninh là địa phương có tỷ lệ học sinh được kết nạp Đảng trên tổng số nguồn học sinh đủ điều kiện về độ tuổi cao nhất cả tỉnh (tỷ lệ 3,87%). Tiếp đến TP.Tam Kỳ với 1,75%; Nông Sơn 0,56%; Hội An 0,48%... Có 7 địa phương không kết nạp được học sinh vào Đảng trong 3 năm qua, gồm: Điện Bàn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Ông Phan Đức Thấn - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2021 đến 7/2023, Đảng ủy Khối đã mở 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho khoảng 890 quần chúng ưu tú, trong đó có 259 sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 16 sinh viên vào Đảng, đạt tỷ lệ 6,17% (so với tổng số được học bồi dưỡng về Đảng). Riêng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam từ 2021 đến nay không có sinh viên học cảm tình Đảng.

Chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, ông Nguyễn Công Khai - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh cho biết, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, cấp ủy, chi bộ các trường THPT trên địa bàn đã tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định kết nạp 40 học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để công tác kết nạp đảng viên trong học sinh ở các trường THPT trên địa bàn đạt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh quan tâm chỉ đạo từ lúc bồi dưỡng tạo nguồn đến việc chuẩn bị hồ sơ, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đều đưa vào nghị quyết chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên, coi đây là một trong những điều kiện để đánh giá xếp loại tổ chức đảng.

“Cấp ủy, chi bộ các trường học tiến hành rà soát đối tượng học sinh đủ tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ, phát hiện những nhân tố tích cực để giới thiệu, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào năm học lớp 11 hoặc học kỳ 1 lớp 12 hằng năm và phân công đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ để xem xét kết nạp vào Đảng.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chi bộ các trường học hướng dẫn cho các em hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và có nghị quyết đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh xem xét kết nạp vào Đảng trước khi kết thúc năm học”- ông Khai cho hay.

Đưa vào tiêu chí thi đua

“Phát triển đảng viên mới trong giáo viên làm tấm gương cho học sinh, sinh viên phấn đấu vào Đảng. Trong một năm học nếu không phát triển được đảng viên là học sinh, kể cả giáo viên, thì trường không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng không đề nghị khen cao đối với các trường không chăm lo phát triển đảng viên”. (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên là học sinh của Phú Ninh đã được chia sẻ tại hội nghị do Sở GD - ĐT tổ chức vào tháng 9/2022.

Ông Phùng Văn Huy - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sau hội nghị, sở giao chỉ tiêu mỗi trường THPT tham mưu tổ chức đảng kết nạp ít nhất một đảng viên là học sinh trong năm và giới thiệu tạo nguồn khoảng 5 - 10 đoàn viên ưu tú. Chỉ tiêu này được đưa vào tiêu chí thi đua của các trường.

“Theo thống kê, có 7 trường THPT trước đây không kết nạp được học sinh vào Đảng, năm nay đã kết nạp được; đặc biệt trường THPT Tiểu La (Thăng Bình) kết nạp vào Đảng được 5 học sinh, đây là những kết quả rất tích cực” - ông Huy nói.

Ông Cao Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, thời gian tới, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện cần tập trung chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trong trường học phải rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng nguồn quần chúng là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn dài hạn theo năm và theo khóa học.

Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên giác ngộ lý tưởng, rèn luyện và phấn đấu. Định kỳ, ban thường vụ cấp huyện thực hiện đánh giá kết quả công tác kết nạp đảng viên làm cơ sở đôn đốc, nhắc nhở, giao trách nhiệm cho các đồng chí cấp ủy viên và cấp ủy cơ sở.

Đánh giá kết quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên 3 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, trách nhiệm của các cấp ủy chưa tròn, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo chưa thấu đáo. Cấp ủy, tổ chức đảng, ban giám hiệu nhà trường và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đối với nhiệm vụ này...

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, các tổ chức tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức thật tốt trong cấp ủy, ban giám hiệu, tổ chức chính trị nhà trường về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới; trong đó, có đảng viên là học sinh, sinh viên, giáo viên. Để từ đó, cùng có trách nhiệm tạo nguồn, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng phấn đấu phát triển để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.