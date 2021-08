Tìm nguồn sinh lực cho Đảng - Bài 2: Giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm

Lần đầu tiên, trên cơ sở đăng ký của cấp huyện, rà soát nguồn hiện có của từng địa phương và kết quả phát triển đảng của năm trước liền kề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng cấp ủy huyện và tương đương, gắn với trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng.

Phát triển có sàng lọc

Thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy về việc “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên’’, đến nay, ở thôn Ngọc Sơn Đông (xã Bình Phục, Thăng Bình) ngoài các chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, thì trưởng các chi hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân đều là đảng viên.

Ông Nguyễn Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Sơn Đông bảo, với tinh thần có việc cùng xắn tay áo lên, có thành tích cùng hưởng, tài chính phải công khai minh bạch rõ ràng, “ở đâu có công việc, ở đâu có khó khăn, ở đó có cấp ủy”; vì vậy, đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ luôn là người ở tuyến đầu để cán bộ đảng viên noi gương làm theo. Từ đó tạo được sự đoàn kết và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chi bộ lãnh đạo triển khai công việc gì cũng rất thuận lợi và luôn đạt kết quả cao.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh khai trừ 28 đảng viên, xóa tên 327 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 137 đảng viên; trong đó có 132 đảng viên dự bị. Tại Đảng bộ huyện Thăng Bình, giai đoạn 2015 - 2020, Ban thường vụ Huyện ủy xóa tên 128 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 71 đảng viên. Bí thư Huyện ủy Nam Trà My Lê Thanh Hưng thông tin, từ năm 2019 đến nay, Nam Trà My đưa ra khỏi Đảng 13 đảng viên (trong đó, cho ra khỏi đảng 1 trường hợp và xóa tên 12 trường hợp), với lý do không tham gia sinh hoạt Đảng và không chấp hành việc làm hồ sơ chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.