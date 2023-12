Xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật: Tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin

Số vụ và số bị can phạm tội tham nhũng kinh tế, chức vụ do công an toàn tỉnh thụ lý điều tra năm 2023 tăng so với năm 2022. Việc xử lý các đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên được ngành chức năng thực hiện chặt chẽ, thận trọng, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Ngành nội chính Đảng của tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. Ảnh: N.Đ

Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm qua được quan tâm và từng bước mở rộng sang khu vực ngoài nhà nước; các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và thực hiện tốt; tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quy định pháp luật.

Tích cực vào cuộc

Đầu năm 2023, vụ việc vi phạm pháp luật trong thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2020 tại Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang được phát hiện. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyên kế toán Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang và hai giám đốc công ty về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng để điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, năm 2023, cơ quan điều tra công an toàn tỉnh thụ lý điều tra 20 vụ/49 bị can phạm tội về tham nhũng kinh tế, chức vụ. Trong đó năm 2022 chuyển sang 9 vụ/10 bị can, khởi tố mới 11 vụ/39 bị can (tăng 2 vụ/tăng 28 bị can so với năm 2022). Đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 7 vụ/18 bị can; tiếp tục điều tra 13 vụ/31 bị can.

Xung quanh vụ việc này, theo ông Zơrâm Buôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy không cho chủ trương hoặc có kết luận chỉ đạo riêng đối với việc thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2020 tại Phòng GD-ĐT huyện.

Song, trước mỗi năm học mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đều giao UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp học, sửa chữa hư hỏng và mua sắm, trang bị bổ sung các thiết bị nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học.

Việc thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2020 tại Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang đều áp dụng hình thức đấu thầu và chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng; đảm bảo quy trình, thủ tục, quá trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

“Việc xảy ra sai phạm của cá nhân, cán bộ, đảng viên có hành vi nhận quà, hoa hồng hay nhận hối lộ của doanh nghiệp là do nhận thức của cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ” - ông Buôn nói.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện (đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm tại chi bộ), Lê Kim Vân - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng GD-ĐT huyện (đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật) và thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi bộ GD-ĐT huyện.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thuận - đảng viên Chi bộ Phòng NN&PTNT huyện, nguyên kế toán Phòng GD-ĐT huyện với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng vì tội nhận hối lộ.

“Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định và chỉ đạo kịp thời khắc phục hậu quả xảy ra” - ông Buôn khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, UBKT Tỉnh ủy đang tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với cá nhân theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Xử lý thận trọng, chặt chẽ

Chia sẻ về kết quả điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại hội nghị tổng kết công tác của ngành nội chính Đảng vào ngày 20/12, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, năm 2023, lực lượng Công an tỉnh khởi tố, điều tra 18 vụ/38 bị can là cán bộ, đảng viên; trong đó bắt tạm giam 17 bị can là cán bộ, đảng viên.

Trước khi có quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Công an tỉnh và cấp huyện đều có báo cáo, xin ý kiến (bằng văn bản) cấp ủy đơn vị, địa phương và tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định. Cơ quan điều tra công an các cấp đã thi hành 17 lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của cán bộ, đảng viên phạm tội.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi thực hiện lệnh bắt, khám xét hoặc tiếp nhận cán bộ, đảng viên phạm tội bị bắt quả tang, cơ quan điều tra đều có thông báo đến cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ, đảng viên phạm tội theo đúng quy định Chỉ thị số 26 ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04 ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc.

Đồng thời khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, phạm tội đã kịp thời thông báo bằng văn bản kết quả xử lý cho cơ quan điều tra, như đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt đảng để phục vụ yêu cầu điều tra.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động điều tra của toàn lực lượng Công an tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh nhất quán quan điểm chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và tinh thần Chỉ thị số 26, Hướng dẫn số 04.

Quá trình điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc do đối tượng là cán bộ, đảng viên thực hiện hoặc có liên quan đến cán bộ, đảng viên, cơ quan điều tra các cấp trong Công an tỉnh đều báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh và ban thường vụ cấp ủy địa phương.

Nhờ đó, việc xử lý các đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên luôn toàn diện, thận trọng, chặt chẽ, tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

“Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 và Hướng dẫn số 04, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra cơ bản toàn diện các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật khi mới phát sinh; không để tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật trong thời giai dài mới phát hiện, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong nhân dân” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.