An ninh trật tự Xe lao xuống vực, một nữ sinh tử vong (QNO) - Điều khiển xe máy đi qua đoạn dốc, hai cô gái không may gặp tai nạn khiến một người tử vong, người còn lại bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 14/4 tại tuyến đường ĐH11 thuộc thôn Ngọc Tú (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Nữ sinh Trần Thị Đ. (18 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) điều khiển xe máy BKS 92L1 -13358 chở theo chị Trần Thị Như L. (18 tuổi, cùng trú xã Tam Tiến) đang lưu thông xuống dốc thì không may xe mất thắng lao xuống vực.

Nạn nhân được đưa xuống bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, nữ sinh Đ. tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phú Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, làm rõ vụ việc theo quy định.