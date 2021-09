Thiếu chip bán dẫn, giá ô tô cũ cao hơn giá xe mới

An Trương | 26/08/2021 15:08

(QNO) - Tình trạng thiếu chip bán dẫn khiến các người mua không thể có được mẫu xe mình mong muốn và buộc phải mua lại ô tô cũ, dẫn đến giá tăng cao.

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai sau Toyota, cắt giảm sản lượng xe do thiếu chip bán dẫn. Ảnh: Reuters

Toyota - nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng 40% vào tháng 9 khi dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến nguồn cung cấp chất bán dẫn. Theo Nikkei, hãng này sẽ cắt giảm sản lượng theo kế hoạch ban đầu là 900.000 chiếc xuống còn 540.000 chiếc. Phần lớn xe sẽ cắt giảm tại các nhà máy châu Á và Mỹ.

Từ sau trận động đất và sóng thần ở Fukushima 10 năm trước, Toyota đã cải tổ kinh doanh và xây dựng kho dự trữ chip bán dẫn khổng lồ, nhờ đó không bị ảnh hưởng quá nhiều từ các đợt thiếu chip vừa qua. Toyota vẫn cố gắng duy trì sản xuất, tuy nhiên phải kéo dài thời gian ngừng hoạt động ở Pháp, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ thêm một tuần.

Tương tự, công ty sản xuất ô tô Đức Volkswagen cho biết tình trạng khan hiếm nguồn cung chất bán dẫn có thể buộc hãng phải làm chậm dây chuyền sản xuất trong mùa thu, gia tăng việc cắt giảm đã được áp dụng trước đó từ tháng 2.

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai sau Toyota, chia sẻ với Reuters: “Nguồn cung chip trong quý 3 dự đoán sẽ rất biến động và khan hiếm, chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục có những thay đổi đối với hoạt động sản xuất”.

Các ông lớn khác trong ngành sản xuất ô tô, bao gồm General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW và Renault, cũng đã giảm sản lượng do tình trạng thiếu chip toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô đã phải vật lộn sau khi nhu cầu phục hồi tăng cao vào đầu năm nay, cùng với sự bùng phát của Covid-19 trên khắp châu Á, ảnh hưởng đến sản xuất chip và hoạt động tại các cảng thương mại.

Giá ô tô mới đã bắt đầu tăng do nguồn cung ô tô hạn chế, nhưng biến động đáng chú ý nhất là ở thị trường ô tô cũ. Nhu cầu mua ô tô cũ tăng mạnh khiến một số mẫu xe ăn khách dù đã qua sử dụng vẫn có giá cao hơn đáng kể so với giá xe mới. Giá ô tô cũ đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái ở Anh và hơn 40% ở Mỹ, theo Guardian.

Nhà sản xuất chip bán dẫn Đức Infineon, đối tác cung cấp chip hàng đầu cho ô tô, đã buộc phải đình chỉ sản xuất một nhà máy ở Malaysia vào tháng 6. Reinhard Ploss - giám đốc điều hành Infineon, cho biết vào đầu tháng này rằng ngành công nghiệp ô tô phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung trên toàn bộ chuỗi giá trị và phải mất đến năm 2022 để cung và cầu trở lại trạng thái cân bằng.

Công ty Ford cho biết sẽ ngừng sản xuất trong một tuần bắt đầu từ 23.8 đối với các dây chuyền sản xuất xe bán tải F-150 bán chạy nhất của mình vì tình trạng thiếu hụt chip. Đầu tháng này, General Motors đã đình chỉ sản xuất trong một tuần tại ba nhà máy xe tải ở Bắc Mỹ, trong khi Nissan tạm dừng sản xuất trong hai tuần tại nhà máy ở Tennessee.