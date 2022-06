Toyota triệu hồi 2.700 xe điện

(QNO) - Toyota hôm 23.6 đã triệu hồi 2.700 chiếc xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên của mình vì nguy cơ bánh xe có thể bị lỏng.

Toyota sẽ triệu hồi đội xe gồm 2.700 chiếc xe điện của mình trong vòng chưa đầy hai tháng sau khi ra mắt chiếc xe thể thao đa dụng chạy bằng pin sản xuất hàng loạt đầu tiên, được thiết kế để đối đầu với Tesla.



Mẫu SUV chạy điện hoàn toàn 2023 Toyota bZ4X được trưng bày trong Triển lãm ô tô LA năm 2021 ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 17.11.2021. Ảnh: Reuters

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đã ban hành lệnh triệu hồi toàn cầu đối với chiếc SUV bZ4X chạy điện hoàn toàn vào hôm 23.6, cảnh báo rằng bánh xe có khả năng rơi ra do các vấn đề với bu lông.

Động thái này là đòn giáng mạnh vào tham vọng của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong cuộc đua xe điện toàn cầu - vốn do Tesla thống trị - sau khi hãng này cam kết chi 35 tỷ USD để tung ra 30 mẫu xe chạy bằng pin vào năm 2030.

Trong số 2.700 xe thuộc diện triệu hồi, 2.200 chiếc được chỉ định cho thị trường châu Âu, 280 chiếc cho Bắc Mỹ, 110 chiếc cho Nhật Bản và 60 chiếc cho các quốc gia còn lại ở châu Á. Hầu hết xe vẫn chưa đến tay người tiêu dùng.



Toyota cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân của lỗi và khuyến cáo các chủ sở hữu không nên lái chiếc xe cho đến khi nó có thể được sửa chữa. Không có thương tích hoặc sự cố đã được báo cáo cho đến nay.

Công ty cho biết: "Chúng tôi đang kiểm tra xem việc siết chặt các bu lông có giải quyết được vấn đề hay không, hoặc liệu có cần thay đổi bất kỳ thành phần nào hay không".

Các nhà phân tích đã nói rằng sự ra mắt của bZ4X sẽ là một trường hợp thử nghiệm cho chiến lược EV của Toyota.

Xe đã được bán tại Nhật Bản vào tháng 5, nhưng chỉ có sẵn để cho thuê hoặc thông qua dịch vụ đăng ký.

Công ty muốn bán 3,5 triệu xe chạy bằng pin mỗi năm vào năm 2030, nhưng nhà sản xuất Prius Hybrid cũng cho biết cần có các lựa chọn khác trong khi ngành đang chuyển đổi khỏi xe chạy xăng.

Toyota, cũng đầu tư vào các phương tiện chạy bằng hydro, từ lâu đã lập luận rằng sự chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện có thể gây ô nhiễm môi trường nếu nguồn năng lượng được lấy từ nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, các quỹ của châu Âu đã chỉ trích sự phản đối của Toyota trong việc "đồng lòng" với xe điện và nỗ lực vận động hành lang toàn cầu của hãng để duy trì công nghệ hybrid xăng - điện.

Seiji Sugiura, nhà phân tích cấp cao của công ty cố vấn Viện nghiên cứu Tokai Tokyo, cho biết đợt triệu hồi mới nhất không có nghĩa là Toyota phải đối mặt với các vấn đề về cơ cấu về chất lượng. Ông nói thêm: "Toyota có thể muốn chứng tỏ rằng họ cực kỳ cẩn thận trong lần ra mắt xe điện đầu tiên của mình".

Việc triệu hồi diễn ra một ngày sau khi Toyota thông báo cắt giảm mục tiêu sản xuất toàn cầu cho tháng Bảy.

Hiện hãng dự kiến 800.000 xe sẽ được sản xuất trong tháng, giảm 50.000 so với ước tính trước đó, do sự gián đoạn chuỗi cung ứng do COVID-19, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất các mẫu xe như bZ4X.