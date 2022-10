Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.300 ô tô được bán ra ở thị trường trong nước

(QNO) - Trong 9 tháng 2022, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ hơn 352.700 ôtô các loại, tương đương trung bình mỗi ngày khoảng 1.300 xe được bán ra.



Con số trên cũng tương ứng mức trung bình mỗi phút, một ôtô mới có chủ sở hữu. Số liệu này cộng gộp lượng bán của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thương hiệu nhập khẩu, VinFast và TC Motor, hãng phân phối xe Hyundai.

Cụ thể, doanh số sau 3 quý đầu 2022 của các hãng thuộc VAMA và các nhà nhập khẩu khẩu khác là 296.403 xe. So với cùng kỳ 2021, năm chịu ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19, doanh số thị trường tăng 56%. Lượng bán xe Hyundai đạt 56.320 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số của thị trường tính riêng trong tháng 9 cũng tăng trưởng. VAMA và các hãng nhập khẩu bán ra 33.463 xe, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng đến 147% so với cùng kỳ 2021. Với TC Motor, doanh số xe Hyundai trong tháng 9 là 8.680 xe, tăng 59% so với tháng trước và 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9, VinFast không công bố số liệu bán hàng và chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể. Từ 15/7, hãng này ngừng bán xe xăng và tập trung trả các đơn hàng chậm giao cho khách trước đó. Bắt đầu từ 2023, VinFast chỉ còn sản xuất xe thuần điện.

Vai trò đầu tàu của thị trường vẫn là cái tên Toyota. Liên doanh Nhật bán 64.130 xe sau 3 quý đầu 2022. Những mẫu như Vios, Corolla Cross và gần đây là Veloz Cross giúp Toyota tiếp tục duy trì vị thế thống trị như nhiều năm qua.

Xếp sau Toyota là TC Motor với thương hiệu phân phối chính Hyundai. Doanh số của thương hiệu xe Hàn Quốc sau 9 tháng đạt 56.320 xe. Năm 2023 tới, hãng này phân phối thêm Skoda, một thương hiệu ôtô Cộng hoà Czech.

Kia là thương hiệu bán chạy thứ ba thị trường với 47.792 xe. Nếu chỉ tính xe con, Kia vượt Hyundai là hãng bán nhiều xe thứ hai tại Việt Nam.

Kết thúc tháng 9, thị trường ôtô Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều mẫu xe đã và sẽ ra mắt trong tháng 10 cũng như các tháng tới để hâm nóng mùa bán hàng cuối năm. Doanh số vì thế có thể tiếp tục tăng trưởng.