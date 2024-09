Quốc phòng - An ninh

Xét đề nghị giảm án cho 33 phạm nhân

(QNO) - Sáng nay 5/9, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn phạt tù Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp xét giảm án đợt lễ Quốc khánh 2/9 cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ công an các huyện, thị xã, thành phố. Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh chủ trì cuộc họp xét giảm án.